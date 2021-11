PSG Mercato : Barça, cette sortie d'Alves sur le retour de Messi

Publié par Ange A. le 18 novembre 2021 à 01:50

De retour au FC Barcelone, Dani Alves s’est prononcé sur un possible come-back de Lionel Messi au Camp Nou. Le Brésilien est ferme.

Un retour de Messi au Barça, la réponse d’Alves

Joan Laporta a fait appel à Xavi Hernandez pour sauver la saison du FC Barcelone et redorer le blason du club catalan. Dans sa nouvelle mission de coach, le champion du monde 2010 sera épaulé par Dani Alves, revenu au club en tant joueur libre. Officiellement présenté ce mercredi, le Brésilien n’a pas échappé à une question concernant Lionel Messi. Le départ gratuit de l’Argentin au Paris Saint-Germain suscite toujours l’émoi en Catalogne. Un retour de La Pulga au Camp Nou que le latéral droit a d’abord commenté avec un brin d’humour. « Donnez-moi deux heures, je vais le chercher », a lancé le joueur de 38 ans, également passé par le PSG, avant de donner sa position ferme sur le sujet.

Alves évoque un grand manque pour le Barça

Pour Dani Alves, la page Lionel Messi est déjà tournée au FC Barcelone. Il ne voit pas le sextuple Ballon signer son retour Barça au moment où il doit prendre ses marques avec Paris. « L’histoire est déjà écrite, on s’en souviendra toujours. C’est le plus grand joueur qu’on puisse voir, et pour moi le coéquipier rêvé. Les plus grands nous manquent toujours, c’est normal. Mais l’histoire est différente maintenant. Il faut composer avec les forces en présence pour retrouver la grandeur du club, tout en se souvenant des grands noms du passé », a déclaré le défenseur devant les médias.

Il faut noter que le Barça a mal entamé l’après-Messi. Les Blagraunas ne sont que 9es de La Liga après 12 matchs de championnat. Au vu du mauvais début de saison du club, Ronald Koeman a été remercié et remplacé par Xavi. Le nouveau coach de Barcelone espère d’autres renforts cet hiver pour remonter la pente.