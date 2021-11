Barça Mercato : Une autre légende proche d'un retour ?

Publié par Ange A. le 13 novembre 2021 à 08:27

Alors que le FC Barcelone vient d’enregistrer les retours de Xavi et Dani Alves, un ancien de La Masia pourrait retourner au Barça.

Après Xavi et Dani Alves, une autre légende bientôt de retour ?

Intronisé entraîneur du FC Barcelone lundi, Xavi Hernandez tient sa première recrue. Le nouveau coach du Barça va entraîner l’un de ses anciens coéquipiers. Libre depuis la fin de son contrat avec Sao Paulo en septembre, Dani Alves est de retour à Barcelone. L’arrière droit s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec les Blaugranas. De retour en Catalogne, le latéral brésilien de 38 ans ne fera pas ses débuts avant janvier. Au vu de la situation économique du club, l’ancien Pauliste a consenti à d’énormes sacrifices financiers. Comme l’international auriverde, un autre ancien pourrait effectuer son retour au FC Barcelone à en croire les informations fournies par Catalunya Radio.

Un champion du monde 2010 ouvert à un retour au Barça

Exilé au Japon depuis 2018, Andres Iniesta est également disposé à revenir au FC Barcelone. Interrogé par la radio catalane, le milieu de 37 ans a ouvert la porte à un retour au Barça. « Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, j’adorerais revenir au Barça à un moment de ma vie, je ne sais pas sous quelle facette. Revenir au Barça, chez moi, pour pouvoir continuer à aider d’une autre manière qu’en jouant, j’aimerais bien, mais personne ne connaît l’avenir », a confié le héros du Mondial 2010 remporté par La Roja.

Le capitaine de Vissel Kobe est encore sous contrat avec les Japonais jusqu’en 2024. Avec Xavi et Dani Alves, l’ancien numéro 8 des Blaugranas a écrit les plus belles pages de l’histoire du club, réalisant à deux reprises le sextuplé en 2009 et 2015. Cette saison, leur club de cœur est à la dérive avec une 9e place en Liga et une place pour le prochain tour en Ligue des champions à aller chercher.