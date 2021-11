PSG Mercato : 20M€, Simeone met Paris face à un choix cornélien !

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2021 à 00:26

Diego Simeone veut piocher au PSG pour renforcer l’Atlético Madrid. Leonardo pourrait ainsi se retrouver face à un gros dilemme à 20M€.

Angel Di Maria dans le viseur de l'Atlético Madrid

Comme à l’approche de chaque période de recrutement, Angel Di Maria se trouve encore associé à l’Atlético Madrid à quelques semaines du mercato hivernal. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec une saison supplémentaire en option, le milieu de terrain offensif de 33 ans n’a pas encore prolongé avec le Paris Saint-Germain. Ainsi, le média Fichajes assure ce mardi que l'entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a demandé à son directeur sportif, Andrea Berta, de se positionner sur l’international argentin de l’équipe parisienne.

Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United contre un chèque de 63 millions d’euros, le natif de Rosario est l'un des meilleurs éléments du PSG, mais ne bénéficie pas d’une place prépondérante dans l’effectif parisien contrairement à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le site dédié aux transferts précise que Diego Simeone, qui serait à la recherche de nouvelles alternatives sur le marché des transferts pour renforcer son effectif, serait intéressé par le profil de Di Maria qui ne semble pas forcément vouloir quitter le club parisien maintenant.

PSG : Le souhait de Di Maria pour son avenir

Interrogé par Téléfoot le mois dernier, Angel Di Maria, très heureux d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain il y a six ans, n’a pas caché son souhait de rencontrer prochainement Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu, afin de faire le point sur son bail qui expire l’été prochain, mais avec une année supplémentaire en option. « J’ai pris cette décision pour ma famille, mes filles, de rester à Paris. Pourvu que je puisse faire une bonne saison. Il me reste une année. Ensuite, si tout va bien, on verra avec Leonardo pour faire une dernière saison », a indiqué le compatriote de Lionel Messi. Un message clair envoyé à la direction parisienne et notamment à Leonardo.

Leonardo doit choisir pour Angel Di Maria

D’après les informations du journal sportif L’Équipe, l’option d’une année supplémentaire incluse dans le contrat d’Angel Di Maria n’est pas automatique. Pour qu’elle soit activée, il faut absolument un accord des deux parties. La réponse de l'international argentin ne fait aucun doute, Di Maria souhaite faire une dernière année au PSG avant de retourner dans son pays pour terminer sa carrière à Rosario Central. Reste à savoir ce que va décider le directeur sportif du Paris SG : garder l'ancien ailier du Real Madrid jusqu'en juin 2023 ou le laisser partir l'été prochain et espérer un chèque de 20M€.