PSG : Avant Manchester City, une grosse inquiétude tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2021 à 09:35

Mercredi prochain, le PSG sera à l'Etihad Stadium de Manchester City. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes à Paris avant ce choc européen.

Neymar forfait avec le Brésil contre l’Argentine

Lundi soir, à la veille du choc au sommet des qualifications de la zone Amsud pour le Mondial 2022 entre l’Argentine et le Brésil, la Fédération brésilienne de football a annoncé le forfait de Neymar, victime d’une blessure à l’adducteur de la cuisse gauche. Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Seleçao va donc faire sans l’attaquant du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le joueur de 29 ans a été aussitôt autorisé à rentrer à Paris pour ses soins.

« Après s'être entraîné à la Palmeiras Football Academy ce lundi matin, Neymar s'est plaint de douleurs dans la région des adducteurs de la cuisse gauche. Neymar a signalé une incertitude face à la situation et faute de temps pour effectuer les examens complémentaires, le comité technique a choisi de préserver le joueur », a l’instance sud-américaine. Un coup dur pour l’équipe parisienne qui affronte le FC Nantes avant un voyage important en Angleterre.

PSG : Neymar incertain pour Nantes… et pour Man City ?

Pour le groupe de Tite, déjà qualifié pour le Mondial au Qatar, le forfait de Neymar n'est pas vraiment un énorme coup dur. Par contre, Mauricio Pochettino, lui, a de quoi se montrer inquiet face à la situation de son joueur. En effet, même s’il pourrait s'agir simple d’une mesure prise par précaution en attendant d'en savoir plus après les examens, la blessure de Neymar tombe à quelques jours de deux rendez-vous pour le PSG.

Samedi, les Rouge et Bleu reçoivent le FC Nantes dans le cadre de 15e journée de Ligue 1 et le mercredi qui suit, Pochettino et ses hommes seront sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions. Un match capital pour la première place du groupe A. Une absence de Neymar, qui monte en puissance, serait forcément un coup dur pour le Paris Saint-Germain. L’ancien Barcelonais est attendu dans la capitale ce mardi, avec peu d’espoir d’affronter les Canaris samedi à 17h au Parc des Princes.