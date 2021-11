PSG Mercato : Après Zidane, Paris pourrait acter une énorme signature

Publié par Thomas le 24 novembre 2021 à 15:05

Alors que de grosses rumeurs envoient Zinédine Zidane au PSG, cette arrivée propulserait une deuxième signature exceptionnelle en attaque.

PSG Mercato : Le dossier Mbappé bouclé avec Zidane

C’est un feuilleton qui n’a que trop duré et qui pourrait bien prendre un tournant à 360 degrés ces prochaines semaines. Sous contrat au PSG jusqu’en juin prochain, la star tricolore Kylian Mbappé n’a toujours pas convenu de prolongation chez les Rouge et Bleu. Et pour cause, le natif de Bondy ne rêve que d’une chose : rallier le Real Madrid la saison prochaine. Déjà tout proche de rejoindre les Merengues l’été dernier, avec notamment une offre folle de 200 millions d’euros mise sur la table par Florentino Pérez, l’attaquant de 22 ans avait été bloqué par le Paris Saint-Germain, qui ne souhaitait pas perdre son joyau de sitôt.

Quelques mois plus tard, Kylian Mbappé laisse toujours planer le doute sur son avenir au grand dam des supporters parisiens. S'il y a quelques mois, sa mère avait évoqué une possible prolongation d’une saison dans la capitale, cette tendance pourrait rapidement être confirmée et cela pour une raison bien précise, l’arrivée de Zinédine Zidane au Paris SG.

Tout s’accélère pour l’arrivée de Zidane

Depuis le départ de Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United, les tabloïds britanniques s’accordent tous à dire que l’objectif numéro 1 des Red Devils n’est autre que Mauricio Pochettino. Fort de son expérience à Tottenham, le coach argentin plaît beaucoup au board mancunien et lui-même rêve depuis ses débuts de coacher Man United. Une envie réciproque qui propulserait donc le départ de Pochettino cet hiver. Ce transfert créerait alors un effet boule de neige, puisque cela entraînerait directement la venue de Zinédine Zidane.

Objectif numéro 1 du Qatar : le champion du Monde 98. Nasser Al-Khelaïfi a fait un grand pas dans le dossier cette semaine en rencontrant le technicien français à Paris. Zidane serait partant pour coacher le Paris SG et tout pourrait s’accélérer ces prochaines semaines, en marge du mercato hivernal. Cette arrivée aurait un impact immense sur le dossier Mbappé, qui choisirait alors de rester au club pour continuer sous les ordres de son idole. Une tendance confirmée par le site espagnol Fichajes, qui affirme que le Real Madrid penserait d’ores et déjà à d’autres options en attaque comme Erling Haaland ou Dusan Vlahovic.