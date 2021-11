FC Nantes Mercato : Une pépite en fin de contrat courtisée par Kita

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2021 à 23:15

Antoine Kombouaré aurait fait un clin d’oeil à une pépite de la réserve du FC Nantes en fin de bail, en l’invitant à l’entraînement des pros.

Antoine Kombouaré n’était pas assez satisfait du niveau des jeunes joueurs sortis du centre de formation du FC Nantes. Mais, cette semaine, il a décidé d’intégrer un joueur prometteur chez les pros. D’après les indiscrétions de Jean-Marcel Boudart, journaliste à Ouest-France, le coach du FCN a convié Joe-Loïc Affamah à la séance d’entraînement de l’équipe professionnelle cette semaine, en vue la préparation du match contre le LOSC, samedi (16h). « Joe-Loïc Affamah, qui a inscrit un doublé le week-end dernier avec la réserve, a intégré le groupe pro cette semaine », a-t-il balancé, via son compte Twitter.

Premier contrat pro en vue pour le jeune attaquant

Derrière cette promotion, Antoine Kombouaré et Waldemar Kita songeraient à offrir un premier contrat professionnel à l’attaquant de 19 ans si l’on en croit le confrère qui confirme des contacts entre les responsables des Canaris et le clan Joe-Loïc Affamah. Mais aussi avec d’autres joueurs qui sortent du lot de la réserve. « Les négociations continuent d’avancer normalement et comme prévu pour Mohamed Achi. La semaine devrait même être décisive. […] Pour Affamah, c’est en bonne voie. Ça peut même aller très vite… », a révélé la source. Notons que de jeunes joueurs issus du centre de formation du FC Nantes sont détenteurs d'un premier contrat professionnel, mais ils n'ont pas encore joué avec l'équipe première des Jaune et Vert en Ligue 1.

C'est le cas de Yannis M'Bemba (défenseur de 20 ans), Gor Manvelyan (milieu de terrain offensif, 19 ans ), Quentin Merlin (ailier gauche de 19 ans) ou encore Abdoulaye Sylla (arrière de 21 ans).