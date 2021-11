Barça Mercato : Une nouvelle priorité à 0€ pour Laporta

Publié par Ange A. le 25 novembre 2021 à 08:15

Limité par ses finances dans le rouge, le Barça ne fera pas de grosse dépense au mercato et cherche à blinder une pépite cet hiver.

Une nouvelle prolongation dans les tuyaux au Barça

Dani Alves de retour au FC Barcelone, la direction du club catalan s’active pour réaliser d’autres signatures à moindre coût. Tout en prospectant sur le marché des transferts, le Barça s’est engagé à conforter quelques-unes de ses pépites. Ansu Fati et Pedri ont ainsi prolongé leurs contrats avec leur club formateur. Les dirigeants Blaugranas cherchent également à renouveler le bail d’Ousmane Dembélé et de Gavi. Outre ces deux dossiers, un autre renouvellement de contrat est espéré par Joan Laporta. Mundo Deportivo révèle en effet que le président barcelonais souhaite allonger le bail de Ronald Araujo. Le contrat actuel du défenseur uruguayen expire en 2023. Au terme de cette saison, il ne lui restera plus qu’une année de contrat.

Araujo, le prochain coup de Laporta ?

Pour Joan Laporta, il est donc question d’éloigner toute menace avant la fin de cette saison en prolongeant Ronald Araujo. Le journal catalan assure même que le FC Barcelone souhaite rencontrer l’agent du défenseur de 22 ans afin d’entamer les discussions. D’après la source, le principal concerné serait disposé à prolonger son aventure en Catalogne. À l’image de sa prestation contre Benfica mardi en Ligue des champions, l’ancien de Boston River est l’une des rares satisfactions chez les Blaugranas en ce début de saison. Il a déjà disputé 13 rencontres cette saison, dont 7 en tant que titulaire, pour un but inscrit.