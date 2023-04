Publié par Edouard le 25 avril 2023 à 23:25

Le Barça prépare déjà son mercato estival. Les dirigeants du FC Barcelone cherchent à faire signer un jeune milieu de terrain uruguayen.

FC Barcelone Mercato : Un milieu de terrain pourrait débarquer au Barça

Le FC Barcelone cherche à renforcer son milieu de terrain et semble avoir trouvé son bonheur du côté du championnat uruguayen. Fabricio Diaz, jeune joueur de 20 ans pourrait bientôt débarquer en Catalogne. Il possède déjà une solide expérience dans son pays avec plus de 100 matches au compteur. D'après Mundo Deportivo, un accord oral aurait été trouvé entre le club catalan et son club du Liverpool Fútbol Club autour de 8 millions d'euros, mais rien n'a encore été signé.

Le club culé doit comme chaque année se soumettre au fair-play financier et attend d'être certain de se plier aux règles. Les dirigeants catalans travaillent à trouver la bonne formule pour faire venir Fabricio Diaz. Mundo Deportivo précise qu'une réunion a eu lieu la semaine dernière entre l'agent du joueur et la direction sportive du FC Barcelone.

Le Barça espère conclure le transfert rapidement

L'enjeu pour le FC Barcelone est surtout de faire venir Fabricio Diaz le plus vite possible. Les Catalans aimeraient faire signer l'Uruguayen avant le 20 mai prochain, date à laquelle commence la Coupe du monde des moins de 20 ans, à laquelle le jeune joueur participe avec son pays. L'écurie Blaugrana souhaiterait éviter que le milieu de terrain prenne de la valeur et que le prix de son transfert augmente en cas de grosses performances, notamment après ses belles prestations cette saison en championnat de la CONMEBOL des moins de 20 ans.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec Liverpool Fútbol Club, Fabricio Diaz est l'un des joueurs uruguayens les plus prometteurs. Doté d'un leadership naturel, il est déjà capitaine de son équipe malgré son jeune âge. Il porte également le brassard en sélection de jeunes et a été appelé en équipe A, où il a déjà pu échanger avec le Barcelonais Ronald Araujo.