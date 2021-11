PSG Mercato : Paul Pogba, Al-Khelaïfi mène lui-même la danse

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2021 à 14:30

Le PSG veut attirer Paul Pogba de Manchester United pour renforcer son effectif. Nasser Al-Khelaïfi est lui-même à la tâche dans ce dossier.

Paul Pogba, nouvel objectif du Paris SG ?

Toujours en quête de son premier succès en Ligue des champions, le PSG veut du lourd pour la saison prochaine. Désireux de frapper un très gros coup au milieu de terrain l’été prochain, les Parisiens travaillent en coulisses sur la piste Paul Pogba, le joueur tricolore en fin de contrat avec Manchester United. D’après les informations de Todo Fichajes, le milieu de terrain des Red Devils est même devenu le principal objectif du club de la capitale. À tel point que Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, s’est lui-même invité dans ce dossier.

Le média espagnol explique que l’homme d’affaires qatari a personnellement rencontré l’agent de l’international français de 28 ans, Mino Raiola, pour évoquer l’arrivée de son poulain. Après les premiers contacts lancés par son directeur sportif, Leonardo, lors de la dernière période des transferts de l'été et après avoir enrôlé gratuitement Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Lionel Messi l’été dernier, le Paris SG veut récidiver avec Paul Pogba à l’issue de la saison en cours.

PSG Mercato : Zidane pour attirer Paul Pogba ?

Toujours selon la même source, une éventuelle arrivée de Zinédine Zidane augmenterait les chances du Paris Saint-Germain pour engager Paul Pogba puisque celui qui est fortement pressenti à la place de l'entraîneur Argentin Mauricio Pochettino souhaitait déjà avoir le milieu de terrain de Manchester United quand il officiait sur le banc du Real Madrid.

En Catalogne, le Mundo Deportivo confirme les négociations secrètes entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Pogba et explique que le club parisien se montre confiant dans ce dossier puisque le natif de Lagny-sur-Marne serait emballé à l’idée de rejoindre un vestiaire où il compte des coéquipiers en équipe nationale, comme le buteur Kylian Mbappé et le défenseur Presnel Kimpembe.

Sans compter que Pogba est également ami avec le Brésilien Neymar et qu’il apprécie Lionel Messi. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG auront donc leur mot à dire dans cette affaire. Toutefois, rien n'est encore gagné pour les Parisiens puisque le Barça, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus Turin sont également cités sur ce coup. Reste maintenant à savoir si cette grosse rumeur liée au pensionnaire de Premier League se concrètisera pour le PSG en fin de saison.