PSG Mercato : Zidane maintenant, urgence totale au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2021 à 10:15

La défaite 1-2 face à Man City relance l'actualité mercato PSG. Zinédine Zidane, possible remplaçant de Mauricio Pochettino, doit être nommé au plus vite.

Mercato PSG : Pochettino, pire entraîneur parisien en Ligue des champions

Battu hier soir par Manchester City, à l’occasion de la 5e journée des phases de poules de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain plonge avant l'heure dans l'actualité mercato. Bien que qualifié pour les huitièmes de finale de cette UEFA Champions League grâce à sa deuxième place de son groupe, le club de la capitale a montré quelques signes inquiétants. Avec cette défaite face aux hommes de Pep Guardiola, l’équipe parisienne enchaîne une troisième sortie sans victoire à l'extérieur dans la compétition, une première depuis 2011 sous l'ère QSI.

Mieux, à l’issue de cette 5e journée de l' UEFA Ligue des champions, le coach Mauricio Pochettino affiche le pire ratio sur le banc du PSG en C1 sur 10 matches minimum. En effet, le coach argentin n'a remporté que 36,36% (4 succès sur 11 matches), loin derrière Luis Fernandes (53,33%), juste devant le classement dominé par l'Allemand Thomas Tuchel, qui a remporté 64% de ses rencontres avec le club de la capitale (16 sur 25), avec une finale notamment durant la saison 2019/2020.

Au-delà d’une défaite qui n’a finalement aucune incidence majeure, puisque le Paris SG est qualifié pour la suite de la compétition, c’est bien plus le visage que présente l'équipe du PSG dans les grands rendez-vous qui laisse à désirer. Pochettino est sur le banc du club parisien mais de nombreuses interrogations restent en suspens.

PSG Mercato : Pochettino, une erreur de casting à Paris ?

Après le match sur la pelouse de l'Etihad Stadium contre Manchester City, c’est le journaliste de L’Équipe Vincent Duluc qui résume le mieux l’état du Paris Saint-Germain depuis la nomination de Mauricio Pochettino en remplacement de Thomas Tuchel. « Depuis bientôt un an, on n’arrive toujours pas à savoir si le PSG a un entraîneur », a écrit le journaliste sur sa page Twitter mercredi soir.

Arrivé au mercato de janvier, l’ancien manager de Tottenham ne parvient toujours pas à imprimer sa marque sur l’équipe du PSG. Pour les fans parisiens, notamment ceux présents sur Twitter, le principal responsable de ce nouveau revers sur la scène européenne est le technicien des Rouge et Bleu. L’ancien défenseur en prend pour son grade sur le réseau social où ses choix tactiques sont remis en cause. Malgré les présences de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l’équipe de Pochettino se cherche toujours dans le jeu.

Décevant dans la production du jeu, le leader du championnat Ligue 1 ne séduit pas par la qualité de son jeu. Et ce n’est pas l’ancienne gloire de la Juventus Turin et de la Squadra Azzura, Alessandro Del Piero, qui dira le contraire. Impressionné par les Citizens, le meilleur buteur de l’histoire des Bianconeri s’est montré bien plus critique au sujet du PSG.

« Malgré de nombreuses absences majeures, Manchester City a réalisé un grand match en jouant avec de la personnalité pour renverser la vapeur. Manchester City joue toujours avec le même enthousiasme. Ce n’est pas le cas du Paris Saint-Germain, qui n’est pas encore une véritable équipe de ce niveau », a expliqué Del Piero au micro de Sky Sport. Et selon certaines sources proches du dossier, le PSG n’est pas forcément opposé au changement de Pochettino.

Pochettino en partance du PSG, Zidane pour le remplacer ?

Sur le plateau de The Transfer Window Podcast, Duncan Castles a révélé, qu’en interne, les dirigeants se posent désormais des questions sur leur entraîneur. Certaines voix au Paris Saint estiment que Mauricio Pochettino« n’est pas un si bon entraîneur que ça ». Même s’il n’a pas eu de confirmation sur un départ imminent de l’Argentin de 49 ans, le journaliste du tabloïd The Times assure que Nasser Al-Khelaïfi est aujourd’hui ouvert à son départ si Manchester United est disposé à payer l’indemnité qui convient. Pour sa succession, un seul nom revient de façon récurrente dans les couloirs du PSG, Zinédine Zidane.

PSG Mercato : Pourquoi Paris doit forcément convaincre Zidane ?

Avec l’équipe dont il dispose après le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain n’est pas besoin d’un simple entraîneur, mais bien plus. Le club de la capitale doit aujourd’hui se donner les moyens de placer sur son banc un manager, un vrai meneur d’hommes. Pour l’ancien milieu de terrain offensif de l’équipe de France et de l’OM, Samir Nasri, malgré le fait qu'il soit né à Marseille, Zinédine Zidane serait l'entraîneur parfait pour le vice-champion de France en titre.

« Moi ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG (…) Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG », a indiqué le consultant de Canal+ avant d’ajouter : « il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les ego des grands joueurs (…) Quand un gars comme Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine. »

Zinédine Zidane possède tous les critères pour permettre au Paris Saint-Germain de passer un cap et s’installer dans le cercle fermé des grands clubs européens autant sur le papier que sur le terrain. Les hauts dignitaires parisiens doivent donc absolument tout mettre en oeuvre afin de convaincre le champion du monde 1998. En effet, selon les renseignements divulgués mercredi par le quotidien espagnol AS, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne sont pas parvenus à convaincre Zidane de s’engager avec le PSG maintenant.

Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, le Marseillais de 49 ans ne serait pas vraiment emballé à l’idée de prendre en main une équipe en cours de saison. Le club parisien doit se donner les moyens de lever tous les doutes possibles et convaincre Zizou de venir prendre la place de Pochettino parce qu’il est selon Thierry Henry, « le bon choix ».