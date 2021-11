PSG Mercato : Succession Mbappé, coup de tonnerre au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 19:00

À la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin prochain, le PSG pourrait trouver sa solution au sein du Barça.

Dembélé refuse de prolonger à Barcelone

« J'ai eu un entretien avec lui et je voulais préciser ma position. Je compte sur lui pour le projet et pas seulement pour cette saison, je veux l'avoir au club pour de nombreuses années. J'espère qu'il renouvellera, mais cela dépend de lui et du club. » Malgré la belle marque de confiance de Xavi Hernandez, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne compte pas parapher un nouveau bail. Arrivé en août 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 135 millions d’euros, l’international français de 24 ans s’apprête donc à faire ses valises pour quitter la Catalogne.

D'après les informations du quotidien Sport, le milieu de terrain offensif formé au Stade Rennais aurait refusé la nouvelle offre de prolongation transmise par la direction du Barça. Le média espagnol explique que le Champion du monde 2018 refuse de baisser son salaire comme le souhaite le club catalan. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain dans sa quête d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, mais l’affaire est encore loin d’être dite.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé pour 0€ ?

Toujours selon la même source barcelonaise, des clubs étrangers, très intéressés par son profil, seraient prêts à offrir à Ousmane Dembélé une prime à la signature de 20 millions d'euros s’il ne prolonge pas jusqu’à la fin de la saison. Sport indique par ailleurs que le natif de Vernon souhaiterait imiter Kylian Mbappé et partir libre afin de tenter une nouvelle aventure, mais aussi de « s’enrichir. » D’après El Nacional, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, grand fan de l’ancien Rennais, serait disposé à le couvrir d’or pour le récupérer gratuitement l’été prochain. Les dirigeants parisiens attendraient même patiemment l’ouverture du mercato hivernal pour lancer l’offensive dans ce dossier. Affaire à suivre donc…