OM Mercato : Des tensions avec Kamara, Sampaoli lâche sa vérité

Publié par Ange A. le 29 novembre 2021 à 06:40

Jorge Sampaoli a justifié son choix de ne pas aligner Boubacar Kamara lors du court succès de l’ OM (1-0) contre l’ESTAC dimanche soir.

Kamara sanctionné par Sampaoli contre l’ESTAC ?

Après tros amtchs sans succès, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire. Ce dimanche, l’ OM a dominé l’ESTAC pour oublier sa désillusion en Ligue Europa trois jours plus tôt contre Galatasaray. Le club phocéen s’est imposé sur le plus petit des scores grâce à un but de Pol Lirola. Marseille est allé chez ce succès sans Boubacar Kamara, resté sur le banc contre le promu. Un choix de Jorge Sampaoli qui intervient au lendemain du boycott de la conférence d’avant-match par le minot. Après la rencontre, l’entraîneur marseillais est revenu sur son choix. Le technicien argentin assure qu’l ne s’agit nullement d’une purge pour son milieu de terrain. Lequel était attendu pour faire le point sur son avenir devant la presse.

La raison de l’absence de Kamara lors de OM - ESTAC

Pour Jorge Sampaoli, sa décision de ne pas aligner Boubacar Kamara est purement sportive. Le coach de l’Olympique de Marseille assure qu’elle n’est nullement liée au refus de son poulain de se présenter en conférence de presse, encore moins liée à d’éventuelles tensions liées à sa prolongation de contrat. « Sa situation contractuelle ne regarde que lui et le club », a notamment indiqué l’entraîneur de l’ OM. Pour rappel, le bail de Kamara expire au terme de la saison. Plusieurs sources proches de Marseille révèlent des tensions entre Kamara et Pablo Longoria au moment où le dirigeant olympien souhaite prolonger le contrat du milieu. Lequel pourrat rejoindre un club huppé en cas de départ de Marseille. Des récents intérêts du FC Barcelone et du Bayern Munich viennent d’avoir d’être dévoilés par Foot Mercato.