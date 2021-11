OM Mercato : Tensions à Marseille, Boubacar Kamara veut partir...

Publié par Timothée Jean le 26 novembre 2021 à 19:40

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara veut tout faire pour quitter l’ OM. Le minot marseillais aurait ainsi décidé de refuser de prendre la parole devant les médias ce vendredi.

OM Mercato : Boubacar Kamara, sources de tensions à Marseille

L'état-major de l’Olympique de Marseille est suspendu aux lèvres de Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain défensif réfléchit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à la suite de sa carrière. Jusqu’ici, le natif de Marseille a toujours entretenu le mystère sur son avenir, invoquant une réflexion importante avant de prendre sa décision. Pourtant, la direction de l’ OM souhaite être rapidement fixée sur son avenir.

Les dirigeants marseillais souhaitent surtout éviter un casse-tête avec Boubacar Kamara en janvier prochain, date à laquelle le minot marseillais sera libre de négociation avec son club de son choix. Car si sa situation ne s’améliore pas, l’ OM se retrouvera alors dans de beaux draps, d’autant plus que l’AC Milan est aux aguets pour arracher sa signature dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.

Ainsi, après la défaite subie sur la pelouse de Galatasaray en Ligue Europa, Boubacar Kamara était attendu en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour lui de mettre de clarifier sa situation à Marseille. Mais voilà, le joueur de 22 ans a refusé de se présenter devant les médias, selon RMC Sport. S’il n’y a aucune raison officielle à ce refus, cette scène inédite devrait une nouvelle fois raviver les tensions grandissantes entre les deux parties.

Un départ libre de Kamara, le scénario à éviter à tout prix

En effet, ce nouvel épisode ne devrait pas plaire au président de l’ OM, lui qui a récemment mis la pression sur son jeune joueur, l’incitant à prendre une décision le plus rapidement possible. La direction marseillaise aurait d’ailleurs fait le premier pas en proposant une prolongation modulable au jeune milieu défensif. Et même en cas d’accord, Boubacar Kamara disposerait toujours d’un bon de sortie. Le but de la manoeuvre serait donc d’éviter qu’il parte gratuitement de Marseille. Mais pour l’instant, la position de Boubacar Kamara reste inchangée.