OL Mercato : 23M€, Liverpool et Jürgen Klopp provoquent Aulas !

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 17:54

Réputé dur en affaire, Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, serait dans le viseur de Liverpool et de Jürgen Klopp. Un deal de 23M€ est évoqué.

OL Mercato : Liverpool aurait des vues sur Rayan Cherki

Buteur à deux fois en Ligue Europa contre Brondy, Rayan Cherki a démontré l’étendue de son talent. Une performance qui a été bien perçue du côté de la Premier League. En effet, selon les informations de Liverpool Echo, Jürgen Klopp apprécie énormément le profil de l’attaquant de l’olympique Lyonnais. Des émissaires de Liverpool suivraient ainsi régulièrement la pépite de l’ OL.

Le média britannique précise même que l’intérêt du club anglais pour le jeune lyonnais n’est pas récent, mais les dernières prestations de Rayan Cherki pourraient convaincre les Reds de passer à l’offensive afin de tenter de le recruter lors du prochain mercato hivernal. D’autant que les 23 millions d’euros que le site spécialisé Transfermarkt place comme la valeur du coéquipier de Jérôme Boateng ne constituent pas un sérieux obstacle pour Liverpool.

Toutefois, il est très peu probable que Jean-Michel Aulas accepte de délivrer un bon de sortie à son jeune protégé à ce prix, lui qui avait vendu Willem Geubbels à l’AS Monaco pour 20 millions d’euros en juillet 2018. Mais quel est l’avis du principal concerné au sujet de son avenir ?

OL Mercato : Rayan Cherki prêt à dire « oui » à Liverpool ?

Présenté comme l’avenir de l’Olympique Lyonnais à 18 ans, Rayan Cherki ne compte pas pour autant faire toute sa carrière chez les Gones. Dans une interview accordée à Onze Mondial, l’international espoir français a ouvertement assuré en octobre dernier qu’il rêve de jouer un jour pour le Real Madrid.

« L’itinéraire parfait serait le suivant : marquer l’histoire de l’OL, puis marquer l’histoire de plein d’autres clubs et donc marquer l’histoire du football. On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voilà l’itinéraire parfait, celui que j’ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça : atteindre mes rêves », a expliqué le protégé de Peter Bosz dont le contrat expire le 30 juin 2023. Alors, une pige à Liverpool avant le grand saut au Real Madrid pour Rayan Cherki ?