PSG Mercato : Real, le Paris SG connaît déjà la réponse de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2021 à 19:39

En attendant sa prise de parole sur le sujet, l’avenir de Kylian Mbappé continue d’alimenter les débats autour du PSG et du Real Madrid.

Le PSG finalement résigné pour Kylian Mbappé ?

En marge de la cérémonie du Ballon d’Or 2021, le président du Paris Saint-Germain a évoqué le dossier Kylian Mbappé. D’habitude très direct sur l’avenir de l’attaquant de 22 ans, l’homme d’affaires qatari a laissé entrevoir que le club de la capitale n’a plus la mainmise sur le dossier. « Vous savez ce que j’en pense, Kylian est un grand joueur, un grand homme. Kylian sait ce qu’il veut faire, nous aussi », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi au micro de La Chaîne L’Équipe.

Pour la presse espagnole, la sortie médiatique du premier responsable du PSG est le signe que le vice-champion de France en titre a compris que le jeu était d’ores et déjà fait pour son numéro 7. Après l’échec de son transfert durant l’été dernier, le champion du monde 2018 n’a pas changé d’avis et rêve toujours de rejoindre le Real Madrid. D’après la presse espagnole, l’affaire est même déjà bouclée entre les Merengues et la star parisienne.

Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine

Présente à Paris lundi soir pour la cérémonie du Ballon d’Or, la célèbre émission espagnole El Chiringuito de Jugones a lâché une bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le média espagnol assure en effet que le Paris Saint-Germain s’est fait une raison et a compris que Mbappé n’allait pas signer un nouveau. L’envoyé spécial du média sportif à la cérémonie du Ballon d’Or France Football 2021 affirme même avoir eu confirmation en « off » sur l’arrivée de l’ancien buteur de l’AS Monaco en Liga la saison prochaine.

« Avant d'entrer dans le théâtre, j'ai rencontré un employé du PSG et il m'a informé « l’année prochaine tu auras Mbappé en Espagne , il n'a pas l'air de renouer avec le PSG », j'ai l'impression ici à Paris que les gens ont déjà commencé à supposer que Mbappé jouera à Madrid la saison prochaine », a expliqué le journaliste José Alvarez. Après avoir refusé une offre de 160 millions d’euros l’été passé, le PSG va donc voir s’en aller gratuitement le partenaire de Neymar et Lionel Messi à l’issue de la saison en cours.