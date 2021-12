PSG Mercato : Après Messi, Paris prépare un autre coup au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 01 décembre 2021 à 07:05

Après avoir récupéré gratuitement Lionel Messi, le PSG voudrait encore piocher au FC Barcelone. Leonardo aurait même déjà lancé l’opération.

Un jeune défenseur central du Barça visé par le PSG

Après l’épisode Lionel Messi, les soucis financiers actuels du FC Barcelone pourraient une nouvelle fois faire le bonheur du Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des grands espoirs du club catalan, Diego Almeida se trouverait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le prodigieux défenseur central de 17 ans n’a toujours pas renouvelé son engagement parce que son club formateur est incapable de répondre à ses exigences financières.

Une situation qui inquiète sérieusement du côté du Camp Nou puisque Leonardo se serait déjà rapproché de son entourage pour manifester l’intérêt du PSG. Le quotidien barcelonais Sport assure même que le Paris Saint-Germain aimerait « voler » Diego Almeida au Barça. Malgré les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo, le club de la capitale veut donc encore renforcer sa charnière centrale avec la pépite du Barça. Et pour y parvenir, le vice-champion de France s’appuierait sur le clan Messi.

PSG Mercato : Le clan Messi mis à contribution pour Almeida

Sport explique que les dirigeants du PSG veulent faire avec Diego Almeida comme avec Kays Ruiz-Atil et Xavi Simons en 2015 et 2019. Pour convaincre l’international équatorien, Leonardo serait disposé à lui verser annuellement un salaire de 200.000 euros, beaucoup plus que ce que le FC Barcelone lui offre, à en croire Esport3. Toujours selon la même source espagnole, le directeur sportif parisien aurait également expliqué à l’agent de Diego Almeida, qui n’est autre que Rodrigo Messi, le frère de Lionel Messi, que le Pars SG s’engageait à payer l’indemnité de formation du Barça. Toutefois, l’affaire est encore loin d’être faite puisque le principal concerné se sent heureux à Barcelone et que la prolongation reste tout à fait possible.