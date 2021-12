Stade Rennais-LOSC : La compo du SRFC ! Du lourd contre Lille

Publié par Thomas le 01 décembre 2021 à 17:43

Ce mercredi, le Stade Rennais reçoit dans son antre le LOSC en Ligue 1. Découvrez la compo du SRFC contre les Dogues concoctée par Bruno Genesio.

Stade Rennais : Pas de turnover contre le LOSC

Malgré l’absence de Flavien Tait au milieu de terrain, le SRFC pourra compter sur une équipe très solide ce mercredi face au LOSC. Touché à la hanche depuis une semaine, le joueur de 28 ans devra patienter pour faire son retour avec les Rouge et Noir, lui qui se montre étincelant depuis le début de saison. Après un mercato estival ambitieux, le Stade Rennais semble avoir l’effectif adéquat pour surmonter les grosses échéances de la saison. À commencer par le choc de ce soir contre le LOSC, où les Bretons devront continuer leur très belle série pour se détacher de ses principaux concurrents à l’Europe.

Impressionnant depuis plus de deux mois, le Stade Rennais va tenter de poursuivre sa folle série de 13 matches sans défaite et 10 victoires, face à des Dogues en difficulté en championnat. Néanmoins, le club nordiste reste un client redoutable, qui sait se transcender contre de grosses écuries, à l’image de son parcours remarquable en Ligue des champions et de son très bon match contre le PSG il y a un mois.

À cette occasion, Bruno Genesio devrait aligner une équipe très compétitive et acter un turnover contre l’ASSE la journée suivante. Hier, en conférence de presse, l’entraîneur du SRFC a évoqué un retour du 4-4-2, déjà utilisé contre Lorient le week-end dernier. " L’absence de Flavien a renforcé ce changement de système mais c’est une intention que j’avais depuis le match avant Lorient. "

Un duel Laborde-David à distance

Si ce match garde une saveur toute particulière, c’est parce qu'il oppose les deux meilleurs buteurs de notre championnat, à savoir Jonathan David (10 buts) et Gaëtan Laborde (9 buts). Inarrêtables depuis le début de saison, les deux hommes seront attentivement scrutés par les observateurs de foot. En conférence de presse hier, c’est Martin Terrier, qui a fait l’éloge de son compère d’attaque, qu'il décrit comme un " leader sur le terrain mais aussi dans les vestiaires ".

Interrogé sur cette rivalité à distance avec David, Martin Terrier reconnaît que son coéquipier n’est pas insensible au classement des meilleurs buteurs bien qu’il n’en fasse pas une fixette. " Je sais que Gaëtan regarde aussi les performances des joueurs qui sont avec lui dans le classement des buteurs. Il va vouloir passer devant. Est-ce qu’il en parle ? Non, il n’en fait pas une fixette, mais quand Lille joue avant nous par exemple, on reçoit la notification et il va être curieux de savoir qui a marqué. "

Compo probable du Stade Rennais :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, L. Badé, B. Meling

Milieux de terrain : K. Sulemana, J. Martin, L. Majer, B. Bourigeaud

Attaquants : G. Laborde, M. Terrier

Compo probable du LOSC :

Gardien : I. Grbic

Défenseurs : Reinildo, S. Botman, J. Fonte, T. Djalo

Millieux de terrain : J. Bamba, R. Sanches, B. André, T. Weah

Attaquants : J. David, B. Yilmaz