Stade Rennais-LOSC : La compo probable du SRFC ! De grosses suprises

Publié par Thomas le 30 novembre 2021 à 16:09

Ce mercredi le Stade Rennais reçoit le LOSC pour une rencontre importante de Ligue 1. Découvrez la compo du SRFC avec de nombreuses surprises.

Stade Rennais : Une absence de taille contre le LOSC

C’est l’équipe en vogue du moment en Ligue 1 et en Europe. Après plus de deux mois sans défaites et 10 victoires en 13 matches, le SRFC fait figure de grande révélation de notre championnat, se plaçant même dauphin du PSG après 15 journées. Doté d’un effectif très fourni à presque tous les postes, le Stade Rennais semble bien paré cette saison pour répondre positivement aux multiples échéances sur la scène nationale (Ligue 1, Coupe de France) et internationale (Ligue Europa Conférence).

Face aux Dogues ce mercredi, les Rouge et Noir pourront compter sur une équipe presque au complet. Presque puisque le club breton pourrait comme face aux Merlus ce week-end, se passer de l'un de ses cadres au milieu de terrain, Flavien Tait. Etincelant depuis le début de saison, le joueur de 28 ans est touché depuis une semaine à la hanche, une douleur chronique qui devrait le priver de la rencontre contre Lille. Son entraîneur Bruno Genesio a déclaré ne " pas être très optimiste " quant à sa disponibilité mercredi soir.

Le grand retour du 4-4-2

Comme face à Lorient, le Stade Rennais devrait évoluer dans un système à quatre milieux contre le LOSC. Un changement inopiné, motivé en grande partie par l’absence de Tait dans l’entrejeu. " L’absence de Flavien a renforcé ce changement de système mais c’est une intention que j’avais depuis le match avant Lorient ", a rappelé le coach du SRFC en conférence de presse ce mardi. Comme face aux Merlus, Jonas Martin devrait occuper le milieu de terrain. À ses côtés, Genesio devra trancher entre ses deux recrues, Baptiste Santamaria et Lovro Majer.

En défense, le technicien français est aussi revenu sur le retour en forme de Loïc Badé, insinuant à demi-mot que l’ancien lensois pourrait débuter mercredi. Bruno Genesio a notamment évoqué une possible association avec Omari, afin de préparer au mieux l’absence de Nayef Aguerd en janvier (qui partira pour la CAN).

Compo probable du Stade Rennais contre le LOSC :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, L. Badé, B. Meling

Milieux de terrain : K. Sulemana, J. Martin, L. Majer, B. Bourigeaud

Attaquants : G. Laborde, M. Terrier