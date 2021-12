LOSC : Gourvennec aimerait être à la place de Genesio à Rennes

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 02:25

Jocelyn Gourvennec a été élogieux envers le Stade Rennais et son entraîneur Bruno Genesio avant le match contre le LOSC, mercredi (21h).

LOSC : Gourvennec sous le charme du Stade Rennais de Genesio

Le LOSC affronte le Stade Rennais, mercredi soir au Roazhon Park. L’équipe de Jocelyn Gourvennec (13e de Ligue 1) ne va pas bien, contrairement à celle de Bruno Genesio, actuel dauphin du leader du championnat, le PSG. Avant la confrontation entre le champion en titre et une équipe du SRFC bien renforcée à l’été, l’entraîneur Lille OSC n’a pas tari d’éloges sur son adversaire. « Le Stade Rennais, c'est la dynamique du moment. Ils restent sur sept victoires et deux nuls en L1, c'est énorme », a-t-il souligné en conférence de presse.

« Les Rennais ont un effectif assez dense, avec de la qualité et beaucoup de variété dans les choix possibles. Je pense que Bruno Genesio a maintenant pris ses marques et connaît bien ses joueurs. Avec le temps, il a pu améliorer les choses et ils ont aujourd'hui un équilibre et une dynamique qui parlent pour eux », a fait remarquer le coach du LOSC.

Le coach de Lille OSC apprécie les recrues du SRFC

Jocelyn Gourvennec a également apprécié les recrues estivales du Stade Rennais et les joueurs clés des Rouge et Noir. « Ils ont de très bons joueurs sur les côtés, devant […]. Ils ont pris Gaëtan Laborde (transféré du Montpellier HSC) qui est un joueur confirmé de Ligue 1 maintenant. Ils ont de très bons joueurs à l'intérieur du jeu avec Lovro Majer (recrue estivale), Flavien Tait, Baptiste Santamaria, et aussi les plus offensifs, les deux jeunes Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana (recrue estivale), et encore Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Ils ont vraiment beaucoup de possibilités pour animer leur équipe… Ils ont un effectif dense qui leur permet d'avoir cette dynamique », s'est-il enflammé.