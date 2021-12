Barça Mercato : Mbappé, Laporta ne lâche pas l'affaire pour Dembélé

Publié par Thomas le 03 décembre 2021 à 11:55

De plus en plus proche d'un départ du Barça, Ousmane Dembélé a vu son président faire une sortie incroyable concernant son avenir.

Barça Mercato : Laporta « Dembélé est meilleur que Mbappé »

Sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son aventure dans son club, au grand dam de ses dirigeants. Si le joueur de 24 ans continue de clamer son envie de rester en Catalogne sur le long terme, ce dernier voit chaque jour son agent, M. Moussa Sissoko, se rapprocher de cadors de Premier League, capables d’assurer le conséquent salaire demandé par l’attaquant.

Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreux entretiens ont été organisés entre les deux parties sans jamais parvenir à un terrain d’entente. Une situation inquiétante, qui pousse la presse espagnole à se montrer pessimiste quant au futur du Français à Barcelone.

Malgré cette tendance négative sur le dossier Dembélé, le président du Barça, Joan Laporta, a voulu ce vendredi redonner espoirs aux supporters, rappelant que le joueur ne souhaitait pas quitter la Catalogne de sitôt. " Dembélé veut rester et nous nous voulons qu’il reste ", a-t-il déclaré dans l’émission Esport3. Juste après cette déclaration, le dirigeant espagnol a également lâché une bombe, indiquant que pour lui, l’ancien Rennais était supérieur à un certain Kylian Mbappé. " Je suis enthousiaste avec Dembélé, pour moi, il est meilleur que Mbappé. " Voilà qui devrait lancer une future rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Vers un duel Dembélé-Mbappé en Liga ?

À l’instar de leurs mentors Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux attaquants français pourraient rapidement être les têtes d'affiches du championnat espagnol dans les saisons à venir. Dotés de caractéristiques similaires, les deux champions du Monde pourraient prochainement faire perdurer la rivalité Messi-Ronaldo à travers le choc Barça-Real.

Orphelins de leurs deux légendes depuis l’été 2018 (et le départ du Portugais), les deux cadors de Liga rêvent de pouvoir redonner vie à cette mythique confrontation. Néanmoins, le chemin reste long pour les deux clubs. Si l’arrivée de Kylian Mbappé au Real est toujours bloquée (quoique plus pour très longtemps) par le PSG, la prolongation de Dembélé est encore floue. De plus, le natif de Vernon devra régler ses problèmes de blessures récurrentes, qui freinent sa progression, et comprometteraient ce duel à distance avec son ami.