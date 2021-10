Barça Mercato : Dembélé se dirige tout droit vers la Premier League

Publié par Thomas le 12 octobre 2021 à 17:31

À moins d’un an de la fin de son contrat à Barcelone, Ousmane Dembélé est plus que jamais annoncé sur le départ. Si le Barça remue ciel et terre pour prolonger le Français, il semblerait que ce dernier ait déjà acté son départ, notamment vers l’Angleterre avec qui ses agents sont en contact permanent.

Barça Mercato : Man United rentre dans la course pour Dembélé

Si plusieurs cadors se bousculent pour enrôler l’attaquant de 24 ans, un en particulier voudrait l’utiliser comme figure de proue de son attaque l’année prochaine, Manchester United. Les Red Devils cherchent à anticiper un départ d'Anthony Martial, très courtisé en Europe. Dans le même temps, Ousmane Dembélé voit sa prolongation de contrat au Barça de plus en plus compromise.

Si le club catalan fait le forcing depuis des mois pour conserver l’ancien rennais, aucun accord n’a pour l’instant été convenu et la situation semble empirer. Comme l’avance le journaliste italien, Fabrizio Romano, " la situation d'Ousmane Dembélé est plus compliquée (qu'il n'y parait), ils continuent à discuter (le Barça et l’entourage du joueur) depuis très longtemps mais il n’y a toujours pas d’accord ", a déclaré l’insider sur sa chaîne Twitch.

Une véritable déconvenue pour Barcelone, qui cherche depuis la reprise à blinder les contrats de ses joueurs d’avenir, comme Gavi, Pedri ou Ansu Fati. Une aubaine en revanche pour les courtisans d'Ousmane Dembélé, dont la liste s'agrandit chaque jour.

Si Liverpool semblait prendre les devants dans la course au joueur, notamment après que son directeur sportif Michael Edwards ait informé les actionnaires du club qu’ils devaient investir sur l’attaquant des Bleus, c’est désormais Man United qui fait figure de grand favori dans le dossier. Un départ en juin prochain, qui précipiterait l’arrivée dans le même temps de Raheem Sterling au Barça. Les Blaugranas supervisent les Citizens depuis cet été et souhaiteraient l’enrôler sous la forme d’un prêt avec option d’achat.