Real Mercato : Haaland, Benzema, un coup monumental en approche

Publié par Thomas le 03 décembre 2021 à 17:55

Selon la presse espagnole, Karim Benzema pourrait faire ses valises du Real Madrid l'année prochaine et aurait déjà son futur club en tête.

Real Mercato : Benzema craint l’arrivée de Haaland

C’est sans conteste le meilleur Bleu de l’année. Récemment arrivé au pied du podium du Ballon d’Or, au grand dam de beaucoup de supporters, Karim Benzema n’en finit plus d’émerveiller les observateurs que ce soit dans son club du Real Madrid ou en Equipe de France. À tout juste 33 ans, l’attaquant fait partie des rares intouchables dans l’esprit de Florentino Pérez et a vu cet été son aventure être prolongée d’une saison supplémentaire, preuve de l’attachement que lui porte le club espagnol.

Néanmoins, si les Merengues ne souhaitent pas se séparer de leur monstre offensif, c’est peut-être bien lui qui pourrait décider de faire ses valises, en fonction du mercato estival. Comme le rapporte El Nacional, Karim Benzema songerait à quitter son club de cœur en cas d’arrivée cet été de Erling Haaland. L’arrivée du Norvégien à la pointe de l’attaque madrilène compromettrait le temps de jeu du Français. Une situation délicate, qui pousse l’ancien Lyonnais à penser à l’après Real Madrid.

Jürgen Klopp, grand fan de Karim Benzema

Selon le média espagnol, l’attaquant de l’Equipe de France aurait des touches en Premier League, notamment auprès des Reds de Liverpool. Jürgen Klopp est un grand fan du joueur et rêverait de le coacher dans son équipe. Si Manchester City s’est aussi récemment ajouté sur la liste des prétendants au Français, ce dernier aurait ses préférences et privilégierait le club de la Mercey, pour son histoire et sa philosophie de jeu.

Au club depuis 2009, Karim Benzema pourrait ainsi marquer un tournant dans sa carrière, en relevant un nouveau défi dans un championnat à la hauteur de ses ambitions. Pas de panique néanmoins pour les fans du Real, si Pérez a toujours clamé vouloir enrôler les deux Wonderkids du football dans son équipe, à savoir Mbappé et Haaland, le premier semble prendre l'ascendant, ce qui serait dans ce cas gage de prolongation pour Benzema. Selon AS et Marca, Carlo Ancelotti anticipe déjà l’arrivée de Mbappé au club, et rêverait de l’associer à KB9 et Vinicius.