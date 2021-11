Real Madrid Mercato : Benzema courtisé par un énorme club anglais

Publié par Thomas le 29 novembre 2021 à 13:24

Exceptionnel avec le Real Madrid, l'attaquant français Karim Benzema fait l'objet de convoitise d'un très gros club de Premier League.

Real Madrid Mercato : Guardiola garde un œil sur Benzema

Incontournable au Real et plus récemment en équipe de France, Karim Benzema réalise un début de saison canon et confirme qu’il est encore à 33 ans l’un des meilleurs joueurs de la planète. Buteur de nouveau ce week-end contre le FC Séville, KB9 porte son total cette saison à 16 réalisations et 8 passes décisives en 18 rencontres, devenant par la même occasion le meilleur buteur français de l’histoire avec un seul club avec 361 réalisations, passant devant la légende Thierry Henry.

Si ce record fait état de la longévité rare dans le football de haut niveau de l’attaquant des Bleus, il témoigne avant tout d’une fidélité du joueur pour la Maison Blanche. Le club l’a recruté en 2009 alors qu'il était en pleine expansion à l’OL. Pour l’anecdote, c’est Florentino Pérez en personne qui s’était déplacé dans la cité Lyonnaise où vit la famille de Benzema pour convaincre le joueur de rallier le Real. Plus de 12 ans plus tard, l’attaquant rayonne plus que jamais dans son club d’adoption, et a même récemment vu son contrat prolongé d’une saison par ses dirigeants, signe d’une confiance sans faille à son égard. Néanmoins, sa carrière pourrait prendre un tournant phénoménal en 2022 à en croire la presse britannique.

Comme l’avance le site Fichajes, les tabloïds anglais dévoilent un intérêt prononcé de Pep Guardiola pour le joueur français. Après l’échec Harry Kane l’été dernier, Manchester City aurait des vues sur Karim Benzema et pourrait prochainement proposer une offre au Real Madrid. Néanmoins, l’opération semble mal embarquée pour les Sky Blues, puisque KB9 fait figure d’une protection assidue de la part de ses dirigeants, qui l’ont récemment désigné comme le plus intouchable des joueurs merengues.

Pour rappel, le récent vainqueur de la Ligue des Nations avec la France est en lice ce soir pour le trophée du Ballon d’Or et fait figure pour une grande partie des observateurs de favori devant Messi ou Lewandowski, malgré les rumeurs de victoire de l'attaquant du PSG.