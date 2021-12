PSG Mercato : Le Paris SG annonce une importante prolongation !

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 07:07

Le mercato hivernal n’est pas encore ouvert, mais le PSG règle déjà certains dossiers internes. Une importante prolongation a été annoncée.

Le PSG féminin prolonge sa capitaine !

Bonne nouvelle pour la section féminine du Paris Saint-Germain. Alors que certains médias annonçaient que Grace Geyoro se posait des questions sur le projet parisien, la capitaine du PSG a paraphé un nouvel engagement pour les deux prochaines années. Initialement liée à son club formateur jusqu’au 30 juin 2022, la milieu de terrain de 24 ans l’est désormais jusqu’en 2024, selon le communiqué officiel publié ce vendredi par le club parisien.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de sa capitaine Grace Geyoro pour deux années supplémentaires. L’internationale française est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2024. Arrivée au club en 2012, à l’âge de 15 ans, Grace Geyoro effectue l’ensemble de sa formation au Paris Saint-Germain. La native d’Orléans dispute ses premières minutes en équipe première le 12 octobre 2014, face à Issy-les-Moulineaux et signe son premier contrat professionnel un an plus tard », peut-on lire dans le communiqué du PSG.

PSG Mercato : Geyoro savoure après sa prolongation

Grace Geyoro est considérée comme une pièce maîtresse de l’entrejeu du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, avec qui elle devrait disputer l’Euro organisé du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. D’ailleurs, sa prolongation était une priorité pour la direction du Paris Saint-Germain, autant pour le symbole que pour l’aspect sportif.

« Je ressens beaucoup de fierté, c'est un honneur de continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. C'est mon club de cœur, le club qui m'a fait grandir. Je suis très fière et heureuse. C’est une marque de confiance de la part du club. C'est un signe fort pour moi ! », a déclaré Geyoro sur le site du club parisien. Pour rappel, si les négociations avec ses dirigeants n’avaient pas abouti, la coéquipière de Marie-Antoinette Katoto aurait pu partir librement en fin de saison, son contrat étant à son expiration.