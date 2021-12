OM Mercato : Un premier départ colossal déjà acté pour cet hiver

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 10:17

Si Jorge Sampaoli espère du renfort durant l’hiver, l’entraîneur de l’ OM est conscient qu’il pourra perdre certains de ses éléments actuels.

Jorge Sampaoli ouvre grand la porte à un indésirable

Malgré une prolongation de contrat le 7 mai dernier, le liant désormais à l’Olympique de Marseille jusqu’au 30 juin 2025, Jordan Amavi est autorisé officiellement à se livrer un nouveau point de chute à la faveur du prochain mercato hivernal. Présent en conférence de presse vendredi, Jorge Sampaoli ne s’est pas encombré de fioritures pour dire ses quatre vérités à l’ancien arrière gauche de l’OGC Nice.

« C’est une situation très particulière. La saison dernière, Jordan a été beaucoup blessé donc on n'a quasiment pas pu l'évaluer. En début de saison, il a eu des difficultés à s'adapter à notre système de jeu et à notre façon de jouer. Lui, c'est plus un latéral linéaire qui fait les aller-retour, donc quand on a voulu l'utiliser en tant que troisième défenseur central ou dans un rôle plus hybride au milieu, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. C'est pour ça qu'il n'a presque pas joué », a expliqué le coach marseillais avant de conseiller à son joueur d’aller voir ailleurs pour espérer jouer plus régulièrement.

« Jordan, comme plusieurs autres joueurs, a le droit d'aller voir ailleurs s'ils ne sont pas bien là où ils sont. L'entraîneur a aussi le droit de proposer au club de se séparer d'un joueur sur qui il ne compte pas afin que ce joueur ait plus d'opportunités de jouer ailleurs. Car en réalité, l'important est que le joueur progresse. C'est une responsabilité de l'entraîneur. Si on n'arrive pas à le faire, une autre équipe devra le faire. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato », a précisé le successeur d’André Villas-Boas.

Avec seulement deux petites apparitions en Ligue cette saison, l’international français de 27 ans n’entre pas dans les plans de l’entraîneur argentin. Il gagnerait donc à changer d’air en janvier s’il espère avoir du temps de jeu dans la seconde partie de saison. Mais quitter l’ OM pour aller où ?

OM Mercato : Quelle destination pour Jordan Amavi ?

Carrément mis à l’écart par Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi garde toutefois une belle côte en Europe, en Turquie notamment. En effet, selon les informations du média local Fotomac, les dirigeants de Fenerbahçe surveillent attentivement la situation de l’ancien défenseur d’Aston Villa. En souffrance sur ce début de saison, le natif de Toulon possède un profil qui plaît énormément à Vítor Pereira, l’entraîneur des Canaris Jaunes.

À la recherche d’un renfort à son poste, le club stambouliote aurait déjà prévu de faire une offre à l’OM en janvier pour le récupérer. Toujours en Turquie, Galatasaray serait également intéressé par Amavi. Après la Ligue 1 et la Premier League, le joueur formé à Nice pourrait ainsi découvrir le championnat turc dans la deuxième partie de saison.

Affaire à suivre…