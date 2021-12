PSG Mercato : Coup de tonnerre, Mbappé pose une condition majeure

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 13:18

En fin de contrat, Kylian Mbappé est donné partant pour le Real Madrid. Mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Le Real Madrid est confiant pour Kylian Mbappé

Vendredi, les journaux madrilènes AS et Marca ont annoncé à l’unisson que l'avenir de Kylian Mbappé est d’ores et déjà réglé. Sûrs de leurs sources, les deux médias affirment que le Champion du monde 2018 va quitter gratuitement le Paris Saint-Germain, qui a refusé de le laisser partir été dernier contre un joli chèque, pour s’engager en faveur du Real Madrid à l’issue de la saison. Pour le quotidien AS, la signature de l’ancien buteur de l’AS Monaco au Real Madrid est « assurée », s'appuyant sur la volonté « inébranlable » du jeune Bondynois de réaliser son rêve d’enfant en rejoignant les Merengues.

« Mbappé a tenu sa parole (en ne prolongeant pas) et c'est essentiel », écrit le quotidien espagnol, avant de citer une source interne au Real Madrid : « Kylian a la tête bien remplie et c'est pour cela qu'il a voulu forcer son départ l'été dernier pour laisser une belle somme d'argent dans les caisses du PSG. Le gamin s'est très bien comporté, il ne pouvait pas faire plus. Maintenant, il va venir gratuitement et c'est de leur faute. » En France, Daniel Riolo ne croit pas à la version des journaux espagnols et assure que le PSG a encore une chance dans ce dossier.

PSG Mercato : Mbappé laisse une dernière chance au Paris SG

Alors que la presse espagnole assure que le deal est déjà bouclé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, Daniel Riolo dément et indique que tout n’est pas encore perdu pour le Paris Saint-Germain. Le consultant de RMC croit savoir que l’attaquant de 22 ans n’est pas forcément opposé à une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, mais à une seule condition majeure.

En effet, le journaliste sportif révèle que le Champion du monde 2018 aurait fixé des conditions colossales pour parapher un nouveau bail en faveur du PSG. Actuellement rémunéré à 25 millions d’euros annuels, Mbappé souhaiterait avoir le plus gros salaire du vestiaire parisien selon Riolo.

« C’est un immense bordel ! On ne peut même pas imaginer le bordel qu’il y a au Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé qui menace de se barrer, qui a déjà dit : “Je m’en vais si je n’ai pas le plus gros salaire du club”. Il veut le plus gros salaire du club, il le dit », a révélé Riolo sur le plateau de l’Alter Foot. Toujours selon l’homme des médias, l’enfant de Bondy ne voudrait aussi que le PSG se débarrasse de Mauricio Pochettino et Leonardo, respectivement entraîneur et directeur sportif.

« Les seules pistes pour qu’il reste, c’est que ça ne soit pas cet entraîneur-là, que Leonardo, s’il peut se casser ça arrange tout le monde, et qu’il ait le plus gros salaire du club », indique Riolo, qui précise toutefois que « ça va être très compliqué d’avoir le plus gros salaire du club aujourd’hui. Je veux bien que le Paris Saint-Germain soit capable d’éclater tous les compteurs. Mais après il y a Neymar qui va pleurer en disant : “Mais je suis deuxième, moi. Il y a un problème”. Dites-moi comment on s’en sort. Allez voir l’émir au Qatar et discutez avec lui. »

Reste donc à savoir comment le Qatar va gérer ce dossier.