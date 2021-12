PSG Mercato : Le Real Madrid annonce l’arrivée gratuite de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 09:07

C’est terminé entre Kylian Mbappé et le PSG. L’attaquant français va rejoindre le Real Madrid. Et c’est le club madrilène qui le dit.

Le Real Madrid affiche son optimisme pour Mbappé

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé sera libre de négocier un accord avec le club de son choix sans en référer au Paris Saint-Germain. À moins d’un mois de cette échéance, la presse espagnole annonce déjà la couleur pour l’avenir du numéro 7 parisien. En effet, selon le quotidien AS, le Real Madrid a vaincu le Paris Saint-Germain dans ce dossier.

Malgré l’énorme pression de la direction du club de la capitale et de sa famille, l’international tricolore de 22 ans n’a pas changé d’avis. Après le refus de ses dirigeants de le laisser partir l’été dernier contre une belle somme d’argent, Mbappé s’apprête à quitter gratuitement les rangs du Paris SG à l’issue de la saison. L’affaire est d’ores et déjà faite et aucun revirement n’est possible selon le journal espagnol.

« Mbappé a tenu sa parole (en ne prolongeant pas) et c'est essentiel », écrit le média madrilène, avant de citer une source interne au Real : « Kylian a la tête bien faite et c'est pour cela qu'il a voulu forcer son départ l'été dernier pour laisser une belle somme d'argent dans les caisses du PSG. Le gamin s'est très bien comporté, il ne pouvait pas faire plus. Maintenant, il va venir gratuitement et c'est de leur faute. »

Toujours selon la même source, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco veut être la tête de gondole du nouveau projet madrilène et Florentino Pérez s’attèle déjà à lui faire toute la place qu’il mérite.

PSG Mercato : Le Real Madrid se moque du Paris SG

Alors que le principal concerné continue d’entretenir le flou sur le sujet, Marca confirme à son tour que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid l'été prochain. « S’il y avait ne serait-ce qu'une chance qu'Al-Khelaïfi puisse convaincre Kylian de prolonger, il aurait déjà apposé sa signature. Mais sa volonté est inébranlable depuis longtemps et Madrid le sait », précise le journal espagnol, qui croit savoir que la récente 9e place du jeune Bondynois au classement du Ballon d'Or 2021 a définitivement convaincu le partenaire de Lionel Messi de quitter le leader du championnat français pour celui de la Liga.

D’autant qu’à Madrid, il ne sera pas dans l’ombre de Messi et Neymar. « Ici, il ne sera pas le troisième joueur sur l’affiche, comme cela peut arriver au PSG avec Messi et Neymar. Ici, il sera le centre d’un projet ambitieux, avec lequel il espère séduire le monde entier », lâche un membre de la direction du Real Madrid cité par AS, qui assure que toutes les campagnes en vue de la saison prochaine comprennent déjà la possibilité d’intégrer Mbappé.

Sur le plan marketing ou commercial, le Real Madrid compte sur l’arrivée du Champion du monde 2018 pour redorer son blason et être de nouveau le centre d’attention de la planète football comme aux heures de gloire avec Cristiano Ronaldo.

Affaire à suivre donc…