PSG Mercato : 35 M€, vers un coup de main inespéré de Tuchel ?

Publié par Ange A. le 05 décembre 2021 à 07:29

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, aujoud’hui à Chelsea, souhaiterait recruter un attaquant du PSG cet hiver.

Le PSG débarrassé d’un flop grâce à Tuchel ?

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé préoccupe au Paris Saint-Germain, un autre attaquant pourrait claquer la porte. En méforme cette saison et relégué dans la hiérarchie en attaque, Mauro Icardi ne devrait plus faire long feu au PSG. Recruté contre 50 millions d’euros en 2020, l’avant-centre argentin broie du noir depuis la saison dernière. Il ne compte d’ailleurs que 3 réalisations en 15 apparitions cette saison. Pas aidé par ses récents déboires extraconjugaux qui ont écornés l’image du club, le joueur de 28 ans n’est plus un indispensable. Son départ ferait donc les affaires du club de la capitale. Ancien coach des Rouge et bleu, Thomas Tuchel suivrait la situation du numéro 9 parisien avec attention. L’entraîneur de Chelsea pousserait pour un transfert d’Icardi à Stamford Bridge selon les informations de Fichajes.

Un duel londonien en vue pour Icardi

Dans ce dossier, Thomas Tuchel devrait néanmoins se méfier de la concurrence d’un rival de Premier League. Le portail espagnol révèle en effet qu’Arsenal serait également intéressé par Mauro Icardi. Les Gunners auront besoin d’un renfort en attaque au moment où Alexandre Lacazette est en fin de contrat. Une signature d’Icardi permettrait donc de compenser le départ de l’ancien Lyonnais. Outre ces prétendants londoniens, l’attaquant du Paris Saint-Germain garde une belle cote en Italie. Des intérêts de l’AC Milan et de la Juventus de Turin sont souvent évoqués par la presse locale. Dans le dur au PSG, l’Argentin pourrait donc quitter la capitale dès cet hiver alors que son contrat expire en juin 2024. Sa valeur marchande a chuté à 35 millions d’euros selon Transfermarkt. Un tarif que la direction parisienne ne devrait pas rejeter pour un joueur plus que l’ombre de lui-même.