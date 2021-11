PSG Mercato : 35M€, Leonardo tient le successeur de Mauro Icardi

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 22:11

Sous contrat jusqu’en 2024, Mauro Icardi veut déjà quitter le PSG au mercato d'hiver. Par anticipation, Leonardo tient déjà son successeur.

Mauro Icardi ne supporte pas sa situation au Paris SG

Arrivé de l'Inter Milan au mercato estival 2020, après un prêt d’une saison et un chèque de 50 millions d’euros, Mauro Icardi ne supporte plus sa situation au Paris Saint-Germain. L'argentin n'apprécie pas le peu temps que lui accord l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino. Barré par la rude concurrence avec Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, l’attaquant de 28 ans songe désormais à changer d’air et le prochain marché des transferts peut être une occasion de relancer sa carrière loin du Parc des Princes. Foot Mercato annonce que sa priorité est de retrouver du temps de jeu ailleurs dans un club de football qui saura lui accorder toute l'importance qu'il mérite.

Récemment lié à l’Atlético Madrid entraîné par son compatriote Diego Simeone, l’international argentin pourrait avoir l’embarras du choix puisque la Juventus Turin, l’AC Milan et Newcastle United sont également intéressés par le profil du buteur du PSG. En cas de départ, le compagnon de Wanda Nara pourrait être remplacé par un autre buteur venant de la Juventus Turin.

PSG Mercato : un flop de la Juve à la place d’Icardi ?

Sachant un départ de Mauro Icardi possible, le Paris Saint-Germain s’active en coulisses pour mettre la main sur un nouveau joueur offensif. Dans cette quête, Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, pourrait voir une occasion inattendue se présenter durant le prochain mercato. En effet, d’après les informations de Calciomercato, le PSG se serait positionné pour le transfert de Dejan Kulusevski. Déjà associé au club de la capitale par le passé, l'attaquant international suédois pourrait avoir une chance de rejoindre l'équipe parisienne où évolue Lionel Messi puisque la Juventus Turin ne semble plus compter sur ses services.

Dejan Kulusevski vraiment au Paris St-Germain ?

D’ailleurs, le média transalpin assure que la direction du club de football italien a déjà tranché la question de l'avenir de l’ailier de 21 ans. Il devrait faire l'objet d'un transfert au mois de janvier prochain. Une tendance confirmée par Il Corriere dello Sport qui rapporte que les Bianconeri souhaitent récupérer près de 35 millions d’euros dans cette opération. Le Paris St-Germain sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.

Sous les couleurs du maillot de la Juve, le suédois a disputé 62 matches toutes compétitions confondues pour 8 buts inscrits. Un temps cité sur la liste de joueurs ciblés par le FC Barcelone, le Real Madrid, Tottenham et le FC Séville, Dejan Kulusevski a fortement perdu de sa valeur marchande, passant de 45 millions d'euros la saison dernière à seulement 35M€ présentement. L'attaquant ailier droit sera donc un dossier facile à traiter pour les dirigeants du club parisien.

Même s'il ne jouera probablement pas les premiers rôles dans le onze de Pochettino en Ligue 1 ou en Uefa Ligue des champions, il pourra jouer le rôle de buteur de luxe refusé par Icardi. Le président Nasserl Al-Khelaïfi du club de la capitale, prochain adversaire du FC Nantes en championnat, puis Manchester City en Champions league, sortira-t-il le chéquier sur ce dossier ?