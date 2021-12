PSG Mercato : Bombe, Kylian Mbappé confirme pour le Real !

Publié par Ange A. le 05 décembre 2021 à 23:30

Interrogé par Thierry Henry, Kylian Mbappé a réaffirmé son envie de quitter le Paris Saint-Germain où il arrive au terme de son contrat.

Retour sur l’été agité de Kylian Mbappé

Attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était l’une des stars les plus attendues de l’Euro 2020. Les Bleus éliminés dès les huitièmes de finale, l’avant-centre du PSG n’a délivré que deux passes décisives durant le tournoi. L’ancien Monégasque a surtout fait parler de lui suite à son penalty manqué contre la Suisse, tombeur de l’équipe de France en 8es. Dans un entretien accordé à Amazon Prime Video, le numéro 7 parisien est revenu sur cet épisode, non sans évoquer ses velléités de départ vers le Real Madrid. Après l’Euro, l’attaquant de 22 ans en fin de contrat à Paris souhaitait rejoindre les Meregues. Son transfert à Madrid bloqué par sa direction, il exprime une certaine déception. « Les gens me demandaient si je n’étais pas trop déçu... oui, un peu au début quand tu voulais partir, mais je n’étais pas en National! Je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des champions! », confie-t-il.

Un avenir déjà loin du PSG pour Mbappé

Pas enclin à prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé se voit déjà au Real Madrid. « Quoi qu’il arrive, je vais jouer dans un grand club […] Je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des champions! En plus je suis Parisien, je suis super bien et je l’ai toujours dit mais je voulais découvrir autre chose », assure le champion du monde tricolore. En fin de contrat au PSG, Mbappé est parti pour rejoindre le Real en tant que joueur libre. Un coup dur se profile pour le club de la capitale. Lequel avait dépensé 180 millions d’euros pour le recruter en provenance de l’AS Monaco en 2017.