OM Mercato : Un désaccord inattendu se dessine à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 06 décembre 2021 à 10:41

Alors que Jorge Sampaoli souhaite se débarrasser d’un défenseur cet hiver, l’entraîneur de l’ OM pourrait finalement être obligé de revoir ses plans.

OM Mercato : Sampaoli veut se débarrasser Jordan Amavi

Entre l’Olympique de Marseille et Jordan Amavi (27 ans), l’histoire d’amour a tout pour ne pas durer dans le temps. Après une arrivée en 2017 et une adaptation compliquée, le latéral gauche français avait su gagner un peu de crédit à l’ OM. Mais ça, c’était avant l'arrivée de Jorge Sampaoli sur sur le banc marseillais. L’entraîneur argentin n’est pas un grand fan du défenseur français, préférant miser d’autres options pour composer sa défense. Et le coach de l’ OM n’a pas l’intention de changer ses plans.

Présent en conférence de presse avant le match contre le Stade Brestois (défaite 2-0), Jorge Sampaoli a été clair sur le sujet. Il a fait savoir que Jordan Amavi avait intérêt à se trouver une porte de sortie lors du prochain mercato hivernal, car son départ serait bénéfique à tout le monde. Le défenseur français bénéficierait de plus de temps de jeu sous d’autres cieux et son transfert permettrait également à l’ OM de dégager une place au sein de son effectif en vue des futures arrivées. Mais Jordan Amavi aurait pris mal ce choix.

Jordan Amavi n’a pas l’intention de bouger

S’il a été mis sur la liste des joueurs à transférer cet hiver par la direction de l’Olylmpique de Marseille, le joueur de 27 ans n’a en effet pas l’intention de bouger. Comme l’indique L’Équipe, dans son article du jour, Jordan Amavi se serait même braqué en décidant de tout faire pour continuer son aventure à Marseille, plutôt que de tenter sa chance ailleurs. L’ancien Niçois est motivé pour se battre afin de retrouver sa place de titulaire au sein de l’équipe marseillaise. Cette position ferme du joueur risque par contre de contrarier les plans de Jorge Sampaoli. Un bras de fer pourrait alors s’engager entre les deux hommes.