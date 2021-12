OM : La frustration de Sampaoli après la défaite contre Brest

Publié par Ange A. le 05 décembre 2021 à 01:29

Jorge Sampaoli n’a pas caché sa frustration après la défaite de l’Olympique de Marseille ce samedi contre le Stade Brestois (1-2).

Marseille renversé au Vélodrome par le Stade Brestois

Fort de ses deux victoires de rang, l’Olympique de Marseille recevait le Stade Brestois ce samedi à l’Orange Vélodrome. Comme l’ OM, le club finistérien affiche un bel état de forme avec ses cinq succès de rang avant cette opposition. Brest a confirmé sa belle passe actuelle en étendant sa série de victoires contre le club phocéen. Mené à la mi-temps, le SB29 a renversé Marseille dans le second acte grâce à des réalisations de Romain Faivre (53e, s.p) et de Franck Honorat (70e). Seul buteur marseillais contre Nantes lors de la dernière journée, Gerson (29e) a remis ça en ouvrant le score contre la Team Pirate. Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a exprimé une certaine frustration après le coup de sifflet final.

La gueulante de Sampaoli après le hold-up de Brest

Le coach de l’Olympique de Marseille estime que le penalty transformé par Faivre a changé le cours de la rencontre. « Je suis très frustré parce qu’on a très bien joué en première période. Le penalty nous a désordonnés », a d’abord regretté l’entraîneur de l’OM selon les propos retranscrits par Goal. Le technicien argentin déplore que ses poulains n’aient pas réussi à faire le break avant la pause. « Malheureusement, être aussi supérieur pendant une longue partie du match et ne pas pouvoir gagner, c’est frustrant […] Tuer le match, c’est ce qu’on cherche. Il nous a manqué un peu de précision dans le dernier tiers du terrain. On a essayé. Peut-être qu’on aurait mérité de mener 2-0. Puis on n’a pas trouvé la solution après la pause et on a perdu le contrôle du match », poursuit le tacticien.

Battu par le Stade Brestois, l’Olympique de Marseille voit sa place de dauphin du Paris Saint-Germain menacée. En cas de victoire ce dimanche, le Stade Rennais et l’OGC Nice pourraient doubler l’OM. Son bourreau du soir poursuit sa remontée au classement et occupe désormais la 6e place.