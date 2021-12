ASSE Mercato : Officiel ! après Puel, Saint-Etienne signe une légende

Publié par Thomas le 06 décembre 2021 à 11:11

Au lendemain de la mise à pied de Claude Puel à l' ASSE, Saint-Etienne a bouclé une superbe signature dans l'organigramme du club.

ASSE Mercato : Loïc Perrin signe son comeback !

C’est la grande info de ce week-end, et peut-être le tournant de la saison chez les Verts, après une énième débâcle en Ligue 1, le board stéphanois a pris la décision de licencier son entraîneur, Claude Puel, après plus de 2 ans dans le Forez. Une décision qui a eu l’effet d’une bombe et qui fait suite à une réunion de crise convoquée par les dirigeants de l’ ASSE juste après la lourde défaite 5-0 contre le Stade Rennais hier. Un véritable soulagement pour les supporters du club, qui ne cessaient ces dernières semaines de clamer leur mécontentement contre le coach de 60 ans.

Tout s’enchaîne très vite à l’AS Saint-Etienne puisque quelques heures après la mise à pied de Claude Puel, le club ligérien a nommé Loïc Perrin nouveau coordinateur sportif des Verts via un communiqué sur ses réseaux sociaux. L’ancien capitaine emblématique de l’ ASSE sera sous la direction du président exécutif, Jean-François Soucasse, et travaillera en collaboration avec le directeur général adjoint de Sainté, Samuel Rustem.

Pour rappel, après avoir mis un terme à sa carrière en 2020 après plus de 23 ans passés à Saint-Etienne, Loïc Perrin avait endossé directement le rôle de conseiller du club et avait dans le même temps débuté un diplôme de manager général de club pro au Centre de droit et d’économie du sport de Limoge.

Qui pour remplacer Puel ?

Premier entraîneur de Ligue 1 viré cette saison, Claude Puel était déjà sous la menace d’un renvoie début octobre lors du sulfureux derby face à l’Olympique Lyonnais. Seulement, après une défaite contre Brest mercredi dernier et la gifle reçue par le SRFC dimanche, l’ancien coach du GYM était arrivé dans une situation de non-retour avec les Verts, supporters comme dirigeants.

Pour succéder au natif de castre, le board stéphanois aurait deux noms en tête. Tout d’abord Pacal Dupraz, l’ancien coach emblématique du TFC, qui était notamment parvenu à se maintenir dans l’élite de manière extraordinaire lors de la saison 2015/2016, est la priorité numéro 1 de Sainté. Néanmoins, le président du directoire préférerait lui David Guion, libre de tout contrat depuis son départ de Reims. Tout devrait se décanter ces prochains jours.