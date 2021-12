OL : Gros aveu sur une crise interne à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2021 à 09:11

Accroché par Bordeaux en clôture de la 17e journée de Ligue 1, l’ OL est en crise. Anthonhy Lopes l’a avoué après le match nul (2-2).

OL : Anthonhy Lopes, « il y a plein de problèmes »

L’ OL a mené deux fois les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique, mais s’est fait rejoindre chaque fois. L’équipe de Peter Bosz a même concédé un but contre son camp de Malo Gusto (1-1, 36e). Sur la fin du match, il a fallu deux arrêts décisifs d’Anthonhy Lopes pour éviter la défaite à l’Olympique Lyonnais. Justement, ce dernier est en colère et l’a exprimé vigoureusement. « On est énervés et tristes », a-t-il laissé entendre en zone mixte à l’issue du match.

« Il va falloir réagir. On se doit de faire beaucoup plus. On est douzième de Ligue 1. C’est inadmissible pour l’ OL. Il faudra trouver les choses rapidement », a déclaré le gardien de but des Gones. Selon Antony Lopes, « il y a plein de problèmes » et le club rhodanien « est dans l’urgence ». « On doit se remettre la tête à l’endroit. On doit tous aller de l’avant », a-t-il indiqué. Rappelons que Juninho (directeur sportif) a annoncé, en novembre dernier, son départ de Lyon à l'issue de la saison.

Le bilan médiocre de l'Olympique Lyonnais

Le match nul contre le FCGB comptait pour la 17e journée de Ligue 1, mais l’ OL a un match en moins contre l’Olympique de Marseille. Après donc 16 matchs disputés en Ligue 1, le bilan des Lyonnais est médiocre : 5 défaites, 5 matchs nuls et 6 victoires. L’équipe de Peter Bosz (12e) compte 23 points, soit 19 points en moins que le leader, le PSG. Les Gones ne sont certes pas trop loin du podium (seulement 6 points de retard sur le 3e, l’OM), mais ils ont face à eux plusieurs nouveaux concurrents pour le podium, notamment le Stade Rennais, l’OGC Nice et le RC Lens, en plus des adversaires traditionnels que sont Marseille et l’AS Monaco.