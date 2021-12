ASSE-Stade Rennais : Le SRFC humilie les Verts et lorgne le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 05 décembre 2021 à 17:55

Le Stade Rennais a humilié l' ASSE cet après-midi (5-0). Une victoire qui place le club breton derrière le PSG, au classement de Ligue 1.

Malade, Martin Terrier claque un triplé contre ASSE

L’AS Saint-Étienne s'enfonce un peu plus dans la crise. En match comptant pour la 17e journée de Ligue 1, l’équipe de Claude Puel a été littéralement écrasée devant son public de Geoffroy-Guichard ce dimanche à 13h par le Stade Rennais. Avec un Martin Terrier, « un peu malade » avant la rencontre, le club breton à sévèrement puni l’ASSE (5-0).

Intenable, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a inscrit un triplé (22e, 28e, 48e), portant désormais à huit (8) son nombre de buts marqués en Ligue 1 cette saison. À la pause, le protégé de Bruno Genesio a pourtant expliqué au micro de Prime Vidéo qu’il a bien failli déclarer forfait avant le coup d’envoi de l’arbitre.

« On fait une bonne mi-temps. Il faut savoir rebondir, et pour l’instant on le fait très bien. J’étais un peu malade avant le match, pourtant je ne le ressens pas », a déclaré Terrier. Aligné sur l'aile gauche de l’attaque dans un 4-3-3 travaillé par Bruno Genesio, l’ancien pensionnaire de Lille OSC a été un véritable cauchemar pour les Verts de Saint-Étienne.

À noter la belle partition de Lovro Majer, auteur de trois passes décisives pour ses partenaires de l'attaque du SRFC. Malchanceux, Yvann Maçon a participé à ce lourd score en marquant contre son propre camp, peu avant la mi-temps. Tandis que le jeune Chimuanya Ugochukwu, 17 ans seulement, s'est offert son premier but en Ligue 1 en fin de rencontre. Grâce à ce succès, le Stade Rennais (31 points) devient le nouveau dauphin du PSG, qui compte 9 points de plus (42 points). À Saint-Étienne, c’est forcément la déception.

ASSE : la grosse déception de Zaydou Youssouf

Après avoir montré des signes encourageants ces dernières semaines, l'AS Saint-Étienne a touché le fond en sombrant 5-0 à domicile contre Rennes ce dimanche dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Les Verts sont plus que jamais lanterne rouge et leur milieu de terrain Zaydou Youssouf (22 ans, 13 matchs en L1 cette saison) a tiré la sonnette d'alarme après cette débâcle.

« C’est une catastrophe franchement, on est à domicile, les supporters sont là, ils nous poussent et on prend 5-0 à domicile, franchement c'est interdit, on n'a pas le droit. Il faut qu'on arrête de parler, et qu'on mette tous les ingrédients sur le terrain, pour qu'on bascule de l'autre côté. Mais cet après-midi, c'était dur et franchement ça fait mal, ça fait vraiment mal », a regretté le milieu de terrain stéphanois au micro de Prime Vidéo. Le tout dans un climat une nouvelle fois tendu avec des supporters descendus dans le bas des tribunes et des CRS déployés autour du terrain afin de prévenir d'éventuels débordements.