ASSE Mercato : Un nouveau nom pour succéder à Claude Puel

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2021 à 12:12

L’ ASSE travaille à la succession de Claude Puel. Un nouveau nom figure désormais sur la liste des potentiels futurs coachs des Verts.

ASSE : Hantz parmi les candidats à la succession de Puel

Pour remplacer Claude Puel au poste d’entraîneur de l’ ASSE, les noms de Pascal Dupraz (59 ans) et David Guion (54 ans) ont resurgi. Car il faut le rappeler, leurs noms avaient circulé à l’AS Saint-Étienne suite à la défaite contre le RC Strasbourg (5-1) et le début des soucis du technicien castrais. En plus des deux coachs libres de tout engagement, le nom de Jean-Louis Gasset (68 ans) est également évoqué. Ce dernier a déjà dirigé l’ ASSE entre décembre 2017 et mai 2019.

Outre ces trois-là, le nom d’un quatrième probable successeur de Claude Puel est évoqué. Il s’agit de Frédéric Hantz, lui aussi libre depuis son départ du Qatar. Il serait l’un des favoris de Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin, le tout nouveau coordinateur sportif des Stéphanois. Tous les deux, ils sont chargés de trouver le nouvel entraîneur de l’ ASSE.

Le parcours de Frédéric Hantz

Ancien coach du SC Bastia, Frédéric Hantz connait bien Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri qu’il a eu sous ses ordres en Corse. Et ce n’est pas tout ! Il a aussi dirigé Julien Sablé entre 2012 et 2014 à Bastia. Outre le Sporting Club de Bastia qu’il a coaché entre 2010 et 2014, Frédéric Hantz a dirigé Le Man UC (2004-2007), le FC Sochaux-Montbéliard (2007), le Havre AC (2008-2009), le Montpelier HSC (2016-2017) et le FC Metz (2017-2018). La saison dernière (2020-2021), le technicien de 55 ans était l'entraîneur d'Al-Khor (au Qatar).

Jacky Bonnevay a démissionné

Pour revenir à Julien Sablé (41 ans), il était l'un des adjoints de Claude Puel. Et selon Evect, c'est lui qui a été choisi par la direction de l' ASSE pour assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Quant à Jacky Bonnevay (60 ans), autre adjoint de Puel, il a résilié son contrat à l'amiable avec l'AS Saint-Étienne, lundi soir d'après L'Équipe. Il était arrivé dans le Forez avec Puel, début octobre 2019.