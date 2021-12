OL-OM : La décision forte de Longoria avant le verdict de la LFP

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2021 à 15:12

Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Pablo Longoria est revenu sur les incidents survenus lors du choc OL-OM. Il s’attend à des sanctions adaptées.

OL-OM : Pablo Longoria se pliera au verdict de la LFP

Le 21 novembre dernier, le choc tant attendu entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille avait viré au cauchemar. Après trois minutes de jeu, le capitaine marseillais Dimitri Payet a reçu en pleine tête un projectile lancé depuis les tribunes. Ce geste déplorable a immédiatement provoqué l'interruption puis l'arrêt définitif du match.

Près plus de deux semaines après cet incident, la commission disciplinaire de la LFP va rendre son verdict ce mercredi 8 décembre. En attendant cette décision, une tendance se dégage déjà. L’Olympique Lyonnais devrait écoper d’un simple retrait d’un point avec sursis et ce match sera probablement à rejouer à huis clos au Groupama Stadium. Si cette décision se concrétise, elle devrait faire plaisir aux Lyonnais, contrairement à l’ OM, qui aimerait obtenir une victoire sur tapis vert.

Interrogé sur le sujet, Pablo Longoria a expliqué qu’il se pliera au verdict de l’instance. « Si c'est le cas, on devra l'accepter. On doit prendre de la hauteur et penser au bien commun. C'est une décision qui aura une conséquence pour tous les clubs français, pas seulement pour l'OL et l'OM. Si chaque fois qu'un match est interrompu, on doit le rejouer », a indiqué le patron de l’OM dans une interview accordée à L’Equipe.

Pablo Longoria s’attend à une sanction claire et adaptée

Pablo Longoria estime que cet incident survenu au Groupama Stadium doit servir d’exemple. Il invite la LFP à mettre en place des sanctions claires et adaptées afin d’éviter que ce genre de situation se reproduise. Le dirigeant phocéen souhaite donc « avoir un règlement clair dans lequel les sanctions qui s'appliquent sont actées pour chaque type d'incident ». Car « cela éviterait à tout le monde de se poser des questions à chaque fois » sur l’issue de la rencontre. Pablo Longoria ne souhaite surtout pas donner le pouvoir à un spectateur d'influer sur le résultat d'un match. Il approuve donc l’idée que le match OL-OM soit rejoué. Mais il faudra patienter durant 24 heures avant de connaitre le verdict de la LFP.