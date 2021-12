OL-OM : La nouvelle trouvaille d’Aulas avant le verdict, mercredi

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2021 à 10:42

C’est mercredi que la LFP va trancher le dossier des incidents autour du match OL-OM arrêté. Aulas, lui, propose une nouvelle solution.

OL-OM : Aulas propose de remplacer le joueur atteint

En attendant le verdict du match OL-OM arrêté après seulement 5 minutes de jeu, la tendance est vers le retrait d’un point au club rhodanien, mais avec sursis et l’Olympico à rejouer, mais à huis clos si l’on en croit RMC Sport. Une décision qui, si elle est officielle, ferait plaisir à l’Olympique Lyonnais, mais pas évidemment à l’Olympique de Marseille qui espère que la Commission de Discipline de la Ligue de Footballeur professionnel (LFP) donne match perdu à son adversaire.

Réagissant aux bruits de couloir sur la probable décision qui sera rendue le mercredi 8 décembre, Jean-Michel Aulas a fait une nouvelle proposition pour trancher la question de l’arrêt des matchs en cas d’incidents pareils à ce qui s'est produit au Groupama Stadium. « Pour éviter d’arrêter à tort un match, on pourrait permettre aux clubs de remplacer un joueur potentiellement blessé : donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d’une commotion. (6e remplaçant). Peut-être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre ? » a posté le président de l’OL sur son compte Twitter Officiel.

Or, selon la source, « le club marseillais veut sensibiliser la commission de discipline sur le fait que l’intégrité physique d’un joueur a été atteinte lors de OL-OM et que cela est incomparable aux événements récents et aux débordements qui ont eu lieu dans certains stades cette saison ».

Dimitri Payet va bien, le supporter de l'OL condamné

Pour rappel, un supporter isolé de l' OL avait lancé une bouteille d'eau qui avait atteint Dimitri Payet à la tête, alors que ce dernier se préparait à tirer un corner. Interpelé, le fautif (Wilfried S.) a été jugé rapidement et condamné à six mois de prison avec sursis et à 5 ans d'interdiction de stade. Quant à l' OL, la Ligue lui avait infligé, à titre conservatoire, un match à huis total à domicile, le 22 novembre. Notons que le capitaine des Phocéens va bien, il a joué les 3 derniers matchs de l' OM en Ligue 1 en entier.