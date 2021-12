ASSE Mercato : coup de tonnerre, un coach recale Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 08 décembre 2021 à 18:05

En pleine traversée du désert après le limogeage de Claude Puel, l' ASSE a vu l'une de ses cibles prioritaires refuser le poste d'entraîneur.

ASSE Mercato : David Guion se retire de la liste

C’est une série de semaines bien délicates que s’attend à vivre l’AS Saint-Etienne, après avoir décidé de virer Claude Puel ce dimanche les dirigeants stéphanois doivent impérativement débusquer un nouveau coach, capable de relever une équipe agonisante. En pleine crise économique et sportive, les Verts se heurtent désormais à deux problèmes majeurs, payer l’indemnité de licenciement de Claude Puel, qui se montera intransigeant sur le montant versé par son désormais ancien club, puis trouver son successeur. Justement, pour cette deuxième problématique, l’ ASSE a connu une grosse déconvenue cette semaine.

Comme le rapporte L’Equipe ce mercredi, David Guion ne serait pas tombé d’accord avec les dirigeants du club ligérien. Lors d’une rencontre en début de semaine, l’ancien coach du Stade de Reims a exposé vouloir instaurer une dynamique positive à Saint-Etienne en cas de signature et ce via plusieurs prérequis. Le journal dévoile que Guion voulait débarquer avec certains de ses adjoints dans le Forez et mener à bien un mercato ambitieux cet hiver.

Aux termes de cet entretien, le trio Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem ,désormais aux commandes du club, ne se seraient pas montrés très partants face à toutes ces conditions, notamment au sujet du mercato. Une tendance qui aurait alors poussé David Guion à refuser tout simplement l’offre de l’ ASSE.

Dupraz grand favori ?

Si le limogeage de Claude Puel s’est fait de manière abrupte ce dimanche juste après la claque reçue contre le Stade Rennais (défaite 5-0), les dirigeants stéphanois prévoyaient déjà un départ du Castrais et avaient déjà établi une shortlist de potentiels remplaçants. Si David Guion faisait partie des grands favoris à la succession de Puel, les Verts gardent tout de même quelques candidats sérieux en réserve. Comme l’ont avancé plusieurs médias cette semaine, Pascal Dupraz est aussi une option considérée par le board de Sainté. Son expérience avec les clubs en crise, notamment avec Toulouse en 2016 font du Savoyard un candidat de choix. Le nom de Frédéric Hantz est aussi de plus en plus évoqué du côté du Forez, tout comme Adrian Ursea, entraîneur de Nice la saison dernière.