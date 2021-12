PSG Mercato : Après Bruges, une grosse surprise confirmée à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2021 à 23:05

Le PSG a battu le FC Bruges (4-1), mercredi soir. Au lendemain de ce match, une rumeur bien surprenante est confirmée pour le club parisien.

Paredes a pris une décision radicale pour son avenir

Désireux de renforcer son milieu de terrain à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain aurait également prévu de dégraisser dans ce secteur de jeu. Arrivé en janvier 2019 contre un chèque de 40 millions d’euros, Leandro Paredes est ainsi cité sur la liste des joueurs qui pourraient prochainement quitter les rangs de l’effectif des Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’international argentin de 27 ans dispose d’une belle côte en Italie après avoir évolué plusieurs saisons au Chievo Vérone, Empoli et l’AS Rome.

La Juventus Turin serait ainsi intéressée par son profil. Certains clubs anglais et italiens seraient également sur les rangs afin de le récupérer cet hiver pour l’été prochain. Mais d’après les dernières informations de Fabrizio Romano, Leandro Paredes est encore très loin d’un départ du Paris Saint-Germain. Selon le journaliste italien, le compatriote de Lionel Messi voudrait rester et sa direction n’y serait aucun inconvénient. Bien au contraire.

PSG Mercato : Prolongation à venir pour Paredes

Dans son « Here We Go Podcast hebdomadaire », Fabrizio Romano confirme ce mercredi que Leandro Paredes et le Paris Saint-Germain sont en pleine négociation. Annoncé sur le départ, le milieu de terrain venu du Zénith Saint-Pétersbourg il y a deux ans devrait même prolonger son engagement dans les semaines à venir. Très apprécié dans le vestiaire du Parc des Princes et au sein de la direction parisienne, Paredes devrait donc poursuivre l’aventure dans la capitale au-delà de 2023.

Le spécialiste mercato de Sky Sport confirme que les discussions sont en très bonne voie. Même si elles ne sont pas encore à l'étape finale, les négociations entre les deux parties sont très avancées. Auteur de son 100e match sous le maillot du PSG, le natif de San Juste n’a pas caché sa joie mardi soir après la victoire face au FC Bruges (4-1). « Mon 100e match avec Paris ? Je suis content, parce que je joue pour ce maillot, pour ce club, et dans une équipe d’amis. Je suis fier d’avoir joué 100 matches, et j’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres », a confié le protégé de Mauricio Pochettino.