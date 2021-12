Barça : Éliminé, Xavi annonce la couleur pour la Ligue Europa

Publié par Ange A. le 09 décembre 2021 à 08:30

Xavi s’est projeté sur la Ligue Europa après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions. Le coach Barça vise haut en C3.

Humilié par le Bayern, le Barça reversé en Ligue Europa

La marche était encore trop haute pour le FC Barcelone face au Bayern Munich. Mercredi, le Barça a de nouveau plié l’échine contre le club bavarois à l’Allianz Arena. Lequel s’est imposé (3-0) comme l’aller au Camp Nou. Battus par le Bayern, les Blaugranas sont éliminés de la Ligue des champions. Grâce à sa victoire contre le Dynamo Kiev, Benfica termine derrière le Rekordmeister dans cette poule. Trosième du groupe, le club catalan va disputer la Ligue Europa en février. Entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez a donné le ton pour ce rendez-vous qui l’attend au printemps en C3.

Le grand objectif de Xavi en Ligue Europa

Pour le coach du FC Barcelone, c’est un nouveau challenge qui se présente pour ses hommes et lui. « Aujourd’hui, c’est le début d’une nouvelle phase. Nous devons être beaucoup plus exigeants envers nous-mêmes. Il faut que ce soit un tournant pour changer beaucoup de choses […] Nous allons travailler pour amener le Barça là où il mérite d'être, c’est-à-dire pas en Europa League », a d’abord prévenu le technicien catalan avant de dévoiler son grand objectf en C3. « Aujourd’hui, une nouvelle phase commence et nous allons travailler très dur pour mettre le Barça là où il mérite d’être. L’Europa League est notre réalité et nous devons essayer de la gagner. C’est notre objectif », a souligné le successeur de Ronald Koeman. Les Blaugranas connaîtront l’identité de leurs futurs adversaires en C3 lundi prochain. En attendant de les croire, ils devront opérer une remontée en Liga où ils n’occupent que la 7e place avec 16 points de retard sur le Real Madrid, leader du championnat.