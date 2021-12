PSG Mercato : Haaland, Raiola envoie un message fort au Paris SG

Publié par Thomas le 09 décembre 2021 à 15:56

Dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Erling Haaland a vu son agent, Mino Raiola, faire une annonce immense sur son avenir.

PSG Mercato : Raiola, "On sait où il devrait aller"

Auteur d’un mercato sensationnel l’été dernier, le Paris Saint-Germain ne devrait pas chômer en 2022. Bien au contraire, les Qataris ont prévu de mettre les bouchées doubles en prévision de plusieurs départs d’envergure. Alors que Kylian Mbappé se rapproche chaque jour un peu plus d’un départ du Paris SG pour le Real Madrid, les dirigeants commencent à se faire à l’idée qu’ils ne pourront retenir davantage leur joyau et pensent déjà à son digne successeur.

Si plusieurs noms tournent autour du Parc des Princes pour remplacer le natif de Bondy, c’est bien Erling Haaland qui fait figure de grand favori. Si le Borussia Dortmund s’était montré intraitable l’été dernier, refusant tour à tour les offres des plus gros cadors européens, les Jaune et Noir savent qu’il sera difficile de conserver leur joyau norvégien une année supplémentaire. Si l’attaquant de 21 ans n’a jamais caché son amour pour le championnat espagnol, le PSG pourra compter sur son agent Mino Raiola, pour faire pencher la balance en sa faveur.

Ce dernier a justement fait une sortie médiatique ce jeudi allant dans ce sens, rappelant que même si Haaland avait ses préférences, les offres financières et sportives pourraient primer pour le choix final. " Cela fait deux ans qu’on y réfléchit. Nous avons les idées claires sur où devrait aller Erling et bien évidemment nous regardons ce que le mercato a à offrir. Je serais un mauvais agent si je ne le faisais pas. On peut aussi influencer le marché avec seulement un joueur comme Haaland ", a déclaré l’homme d’affaires italien sur Sport1.

Un grand milieu en plus de Haaland

Il y a quelques semaines, le journaliste Fabrizio Romano donnait un indice de taille sur les ambitions futures du Paris SG. À la surprise générale, l’insider dévoilait que Paris ciblait un milieu de haut standing pour 2022 afin de parfaire son entrejeu. Si beaucoup d’efforts sont placés sur la prolongation de Mbappé, les dirigeants n’oublient pas certains dossiers chauds au milieu de terrain et auraient même des vues chez leur meilleur ennemi, le Real Madrid. Selon El Nacional, le PSG aimerait enrôler le Brésilien Casemiro l’été prochain. L’ancien joueur du FC Porto possède un profil complémentaire à Verratti, ce qui plairait grandement au board francilien. Pas de doute, le prochain mercato estival risque de s’enflammer du côté de la capitale.