PSG Mercato : Succession Mbappé, un coup fabuleux se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2021 à 10:35

Qui pour remplacer Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine ? Le club de la capitale avance sûrement sur une piste prestigieuse.

Erling Haaland, priorité du PSG pour l’après-Mbappé

Après plusieurs sources étrangères, italiennes et allemandes le plus souvent, Foot Mercato confirme à son tour que le Paris Saint-Germain a fait d’Erling Haaland sa cible numéro 1 pour la succession de Kylian Mbappé. Auteur de 17 réalisations en 13 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant du Borussia Dortmund est un véritable phénomène qui fait rêver presque tous les grands clubs d’Europe. Longtemps associé au Real Madrid, la présence de Karim Benzema et la probable arrivée de Mbappé l’éloigneraient de plus en plus des Merengues.

En Angleterre, Manchester United serait prêt à faire des folies pour l’intégrer à son collectif l’été prochain. Mais selon le portail francilien, c’est bien le PSG qui semble avoir pris les devants dans ce dossier. Leonardo aurait même déjà ouvert des négociations avec son ami Mino Raiola, l’agent du buteur de 21 ans, en vue d’une signature en faveur du Paris SG à l’issue de la saison. Après plusieurs deals conclus ensemble par le passé (Donnarumma, Ibrahimovic, Van der Wiel), le directeur sportif parisien voudrait à nouveau convaincre Raiola de lui céder Haaland. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le PSG serait disposé à casser sa tirelire.

PSG Mercato : Haaland plus proche du Paris SG ?

Conscients que la concurrence sera rude pour Erling Haaland, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar auraient pris la résolution de dérouler le tapis rouge à l’international norvégien afin de le convaincre de faire le choix du Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Selon Foot Mercato, les décideurs parisiens seraient ainsi disposés à offrir au « cyborg » le même contrat proposé à Kylian Mbappé pour sa prolongation.

Ainsi s’il s’engage au PSG, Haaland serait lié jusqu’en juin 2024 avec une troisième saison supplémentaire en option et un salaire compris entre 38 et 42 millions d’euros. À Paris, l’avant-centre du Borussia Dortmund pourrait tout simplement être le plus gros salaire du vestiaire devant Lionel Messi et Neymar. Toujours selon le même média, Paris serait également d’accord pour verser à Mino Raiola ses 30 millions d’euros de commissions.

Pour faire fléchir le clan Haaland, le vice-champion de France en titre table sur sa puissance financière et sur sa capacité à remporter des titres. La chaîne sportive américaine ESPN n’évoque pas de chiffres, mais confirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitent frapper très fort pour oublier Kylian Mbappé. Correspondant du média sportif à Paris, le journaliste Christian Martin explique ainsi dans son billet du lundi que le Qatar est déterminé à faire d’Erling Haaland le successeur de Mbappé l’été prochain.

Affaire à suivre donc…