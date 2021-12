RC Strasbourg : Grosse signature officialisée au Racing Club

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 02:46

Le RC Strasbourg s’est offert un nouveau sponsor officiel. Le club alsacien et son nouveau partenaire ont signé un contrat de trois ans.

Le RC Strasbourg : Sofitex devient sponsor officiel du RCSA

Sponsor régional du RC Strasbourg jusqu’alors, Sofitex a franchi un palier avec le club alsacien. La société spécialisée dans le domaine du travail temporaire et du recrutement depuis plus de 25 ans est désormais sponsor officiel au RCSA. Cela, pour les trois ans à venir. « SOFITEX a choisi de s’engager un peu plus au côté du Racing en devenant sponsor officiel du club pour les trois prochaines saisons », a communiqué le club de Ligue 1.

De quoi s’agit-il concrètement dans ce nouvel accord entre les deux entités. « Outre la possibilité pour Sofitex d’accueillir clients et collaborateurs permanents et intérimaires à l’occasion des matchs du RC Strasbourg, ainsi que la visibilité au stade de la Meinau, la société aux 28 agences dont 11 en Alsace se positionne comme l’agence d’intérim officielle du club et apportera toute son expertise au Racing. Elle sera également présente sur les supports digitaux de l’équipe alsacienne à travers la web-série ‘’Les emplois du Racing’’ qui mettra en avant les différents corps de métier mobilisés à la Meinau », a expliqué le club classé 6e du championnat.

Réaction du président du Racing Club de Strasbourg Alsace

Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg Alsace, a réagi à la nouvelle signature avec le néo-sponsor officiel. « Je suis très heureux de compter Sofitex parmi les Sponsors officiels du Racing. Il s’agit d’un partenaire avec qui le club a grandi et qui est présent à nos côtés depuis de nombreuses années. Par ailleurs, l’expertise et expérience de Sofitex sont des atouts pour le Racing qui recherche et mobilise beaucoup de personnes avec des profils différents les soirs de match », s’est-il réjouit.

Notons que le partenaire du RC Strasbourg était représenté par Jacques Lindecker, Directeur général de Sofitex et Eric Picoux, Directeur commercial.