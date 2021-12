Mercato PSG : Mbappé au Real, de gros deals se négocient à Paris

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2021 à 21:56

Alors que les négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé traînent en longueur, le PSG va tenter de verrouiller plusieurs dossiers en interne.

Mercato PSG : Vaste campagne de prolongation initiée à Paris

Le Paris Saint-Germain a gagné son premier pari en parvenant à conserver Kylian Mbappé cette saison, malgré l’intérêt pressant et permanent du Real Madrid. Depuis lors, la ligne du PSG n’a pas changé : tout tenter pour convaincre le natif de Bondy de prolonger son bail. Sauf que cette prolongation tant attendue est loin d’être chose facile.

Jusqu’ici, Kylian Mbappé a toujours décliné les offres de prolongation transmises par ses dirigeants. Car dans le fond, le crack parisien est ultra déterminé à réaliser son rêve : défendre un jour les couleurs madrilènes. D’ailleurs, rien ne semble lui barrer la route, du moins plus maintenant. Alors que son contrat expire en juin 2022, le joueur de 22 ans sera libre de négocier avec le Real Madrid dès l’ouverture du prochain mercato hivernal en vue de son transfert gratuit à l’issue de la saison. Et de son côté, la direction du PSG a décidé de se focaliser sur d’autres dossiers avant de revenir à la charge pour Kylian Mbappé. Le Parisien révèle dans son article du jour que Leonardo, le directeur sportif parisien, et son staff ont initié une vaste campagne de prolongation en interne.

Di Maria, Marquinhos et Paredes bientôt prolongés

Le tabloïd explique en effet que le directeur sportif du PSG a entamé des négociations pour prolonger Angel Di Maria, dont le contrat s’achève également en juin prochain. Le club parisien souhaite boucler sa signature afin de s’éviter un nouveau casse-tête en janvier prochain. Et contrairement à Kylian Mbappé, les négociations entre Angel Di Maria et la direction du PSG avancent dans le bon sens. La prolongation de son bail devrait être bouclée dans les prochaines semaines. La source explique aussi Marquinhos et Leandro Paredes sont également concernés par cette campagne de prolongation.

Les travaux de Leonardo continueront jusqu’à la finalisation de ces trois signatures importantes du Paris Saint-Germain.