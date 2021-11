PSG Mercato : Marquinhos, vers une sévère décision de Pochettino ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2021 à 07:11

Le coach Mauricio Pochettino va-t-il franchir le Rubicon et porter l’estocade à Marquinhos, titulaire indiscutable et capitaine du PSG ?

Marquinhos bientôt déchut du capitanat du PSG ?

Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31,4 millions d’euros, Marquinhos est passé titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain depuis l’été 2016 et le départ de David Luiz. Avec son compatriote Thiago Silva, il a formé l’une des paires défensives les plus efficaces d’Europe jusqu’à la fin de l’aventure parisienne de l’international brésilien de 37 ans à l’issue de la saison 2019-2020. Dès lors, le défenseur central de 27 ans hérite du brassard de capitaine des Rouge et Bleu que Thiago Silva portait.

Apprécié des supporters et de ses partenaires, le défenseur brésilien est également cité comme un exemple par tous les entraîneurs qui l’ont eu sous leurs ordres chez les Rouge et Bleu. Toutefois, Jérôme Rothen, ancien milieu de terrain offensif du club de la capitale, estime que le collectif parisien a besoin d’un électrochoc et d’un nouveau capitaine. D’ailleurs, le consultant sportif sait déjà qui mérite le plus de porter le brassard du PSG à l’heure actuelle.

Sergio Ramos, nouveau capitaine du Paris SG ?

L’ancien international français fait partie de ceux qui pensent que Marquinhos est trop gentil pour être le capitaine d’une équipe comme celle du Paris Saint-Germain. Pour Jérôme Rothen, le compatriote de Neymar Jr manque de leadership. Dans son émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport, l’homme de 43 ans a suggéré à Mauricio Pochettino de confier le brassard à Sergio Ramos, un vrai leader qui saura faire avancer le collectif parisien.

« Bien sûr qu'il va devenir le vrai leader du PSG. Et je vais même aller plus loin, il faut qu'il devienne le capitaine du PSG. Il a tout gagné, tout connu. Il a emmené des joueurs autour de lui, comme Varane. Sa présence va rassurer un Kimpembe en plein doute actuellement », a déclaré Rothen sur les antennes de la radio métropolitaine. « Et il va enlever un poids à Marquinhos, qui a énormément de qualité, mais il lui manque un truc : être le vrai guide de cette équipe et être le vrai relais avec l'entraîneur. Il n'est pas respecté comme il devrait l'être. Les joueurs ne l'écoutent pas forcément. C'est pour ça aussi que cette équipe du PSG est souvent coupée en deux, même si ça ne date pas de cette année », poursuit le natif de Châtenay-Malabry.

Alors qu’il a repris l’entraînement collectif avec le Paris SG depuis mardi, Ramos capitaine « va rendre service à Pochettino tactiquement avec l'arrivée d'une défense à trois : Ramos dans l'axe, Kimpembe à gauche, Marquinhos à droite, c'est le meilleur moyen d'avoir des lignes resserrées. Ramos sera le relai idéal de Pochettino », assure Rothen. Reste maintenant à savoir si l’entraîneur argentin verra les choses de cette même façon.