PSG Mercato : Après Mbappé, le Real veut une autre star de Paris

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2021 à 16:35

Au PSG, il n’y a pas que Kylian Mbappé qui intéresserait le Real Madrid. Un nouveau front pourrait s’ouvrir entre les deux richissimes clubs.

Le Real Madrid reste très confiant pour Kylian Mbappé

Arrivé en 2017en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé se dirige vers un départ inéluctable du Paris Saint-Germain. Le Champion du monde 2018 n’ayant pas renouvelé son bail qui expire le 30 juin prochain. Sans aucun suspens, le numéro 7 du PSG devrait rejoindre gratuitement le Real Madrid.

Selon le quotidien madrilène AS, les signaux sont de plus en plus au vert pour une arrivée de Mbappé l'été prochain. Toujours selon le média espagnol, Carlo Ancelotti est plutôt confiant en interne même si devant les journalistes en conférence de presse, l’entraîneur des Merengues préfère juste faire les louanges de Kylian Mbappé et donc ne pas se mouiller. « Mbappé va tenir jusqu'au 1er janvier pour voir son rêve se réaliser », assure la publication ibérique. Mais le Real Madrid ne compte pas s’arrêter là.

PSG Mercato : Achraf Hakimi dans le viseur du Real

En effet, selon les dernières informations du journal El Nacional, Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul élément du Paris Saint-Germain à rejoindre le Real Madrid à l’issue de l’exercice en cours. Le quotidien madrilène explique notamment que les pensionnaires de Santiago Bernabeu surveillent avec attention la situation d’Achraf Hakimi, en difficulté depuis l’arrivée de Lionel Messi dans son couloir droit.

Auteur d’un début de saison étincelant, l’international marocain de 22 ans n’est pas à l’aise dans le dispositif à quatre défenseurs instauré par Mauricio Pochettino. Après l’avoir prêté deux saisons au Borussia Dortmund avant de le vendre à l’Inter Milan en 2020 pour 43 millions d’euros, le Real Madrid aimerait à présent rapatrier son ancien prodige. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Hakimi ne sera toutefois pas facile à déloger de Paris, mais les Merengues comptent sur sa proximité avec Kylian Mbappé pour le pousser à forcer son départ du Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre…