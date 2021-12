ASSE : Nouveau capitaine, Khazri prend position sur le cas Perrin

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2021 à 21:26

Nouveau capitaine de l’ ASSE, Wahbi Khazri se réjouit de son nouveau statut, mais aussi du retour de Loïc Perrin comme dirigeant.

Ça bouge fort à l' ASSE en attendant le nouvel entraîneur

Les choses sont allées vite à l’ ASSE depuis la lourde défaite contre le Stade Rennais (5-0) à Geoffroy-Guichard. Claude Puel a été démis de son poste d’entraîneur et de manager général le soir même. Après avoir officialisé la mise à l’écart de l’entraîneur de l’équipe professionnelle, la haute direction du club ligérien a nommé Loïc Perrin au poste de Coordinateur sportif lundi matin.

Ce jeudi, l’AS Saint-Étienne a officialisé la nomination Julien Sablé au poste d’entraîneur intérimaire le temps de trouver un nouveau coach. Et l’ex-adjoint de Claude Puel a immédiatement nommé Wahbi Khazri (30 ans) capitaine en remplacement de Mahdi Camara (23 ans).

Capitaine Khazri, « la responsabilité me galvanise »

Ce dernier était d’ailleurs présent en conférence de presse en vue du match contre le Stade de Reims à Auguste Delaune. Il s’est d’abord réjoui pour sa nomination. « Quand on me donne de la responsabilité, cela me galvanise. […] Que je sois capitaine ou pas, ça ne change rien à ma nature. Ce que je veux, c’est fédéré un groupe », a confié l’actuel meilleur buteur de l’ ASSE (7 buts en 17 matchs). « La priorité, ce n’est pas ça (le changement de brassard, ndlr). C’est le classement et les matches qui arrivent », a-t-il souligné.

Wahbi Khazri a également fait la lumière sur le passage de témoin avec le jeune milieu de terrain. « J’en ai d’abord parlé avec Mahdi Camara par respect. Ça va sûrement lui enlever un poids. Il va pouvoir s'enlever une pression et se concentrer sur le terrain. On sait que c’est un joueur important de l’équipe, qui récupère beaucoup de ballons », a-t-il fait savoir.

Le Tunisien est heureux de la nomination Loïc Perrin

Pour finir, l’international tunisien a réagi au retour de son ancien coéquipier et capitaine emblématique de l' ASSE, Loïc Perrin. « On sait l’importance que ‘’Capi’’ a, puisqu’on l’appelle encore comme ça à l’AS Saint-Étienne. C’est quelqu’un qui a toujours montré l’exemple, défendu les valeurs du club. L’avoir, pour nous rappeler les principes et valeurs du club, est important. Il ne peut que nous apporter et nous rassurer. Il a déjà commencé à le faire et il l’a bien fait », a-t-il apprécié.