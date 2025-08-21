Mercato OM : Ordonez, un coup de pouce venu de Chelsea

Et si le salut de l’OM venait de Londres ? Alors que le mercato marseillais s’enlise dans plusieurs dossiers, un joueur de Chelsea, Moisés Caicedo, a glissé un précieux conseil à son compatriote Joel Ordonez : rejoindre la cité phocéenne avant la clôture du marché. Un détail qui pourrait tout changer.

Mercato OM : Un été sous tension à Marseille

À l’Olympique de Marseille, l’actualité récente a été agitée : une défaite inaugurale contre le Stade Rennais, une échauffourée entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, et une ambiance pesante autour du Vélodrome. Pourtant, les dirigeants olympiens savent que le véritable terrain de jeu, en ce mois d’août, reste le mercato.

Lire aussi : Mercato : Marseille en feu, tout est réglé avec Joël Ordoñez !

À voir

INFO Mercato: Stupeur ! Lucas Chevalier déjà menacé au PSG ?

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille négocie avec le Club Brugge pour s’attacher les services de Joel Ordonez, jeune défenseur central équatorien estimé à près de 30 millions d’euros. Mais le dossier traîne, et Crystal Palace, toujours à l’affût, surveille attentivement l’évolution des discussions.

Caicedo, le coup de main inattendu de Marseille

C’est là qu’intervient Moisés Caicedo. L’international équatorien, aujourd’hui au cœur du projet de Chelsea, n’a pas oublié ses plus belles heures à Brighton sous Roberto De Zerbi. Reconnaissant envers l’entraîneur italien, il a chaudement recommandé à Ordonez de tenter l’aventure marseillaise pour poursuivre sa progression, selon Teradeportes.

🚨 Ultimátum para el Marsella 🇫🇷



Al Marsella le quedan pocos días para cerrar la venta de Joel Ordóñez.



Si no se concreta, el Crystal Palace 🦅 tomará prioridad para ficharlo. Tienen el dinero que pretende Brujas 🇧🇪 💰 y lo quieren YA.



¿Por qué Ordóñez prefiere Marsella?⁰

👉… pic.twitter.com/lbYNvWK9Nq — TERADEPORTES (@Teradeportes) August 21, 2025

Lire aussi : Mercato : Coup de théâtre, Marseille refroidi pour un milieu !

Ce coup de pouce inattendu pourrait s’avérer décisif. Ordonez donnerait déjà sa préférence au club phocéen, séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de De Zerbi et de découvrir la ferveur marseillaise. Mais attention : l’appétit financier de Crystal Palace et l’éventuel départ de Marc Guéhi à Liverpool peuvent rebattre les cartes à tout moment.