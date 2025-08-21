ASSE : Horneland parie sur l’atout des Verts face à Boulogne

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, compte bien exploiter le point fort de son équipe pour éviter le piège de l’US Boulogne, la lanterne rouge de la Ligue 2.

Boulogne-ASSE : Horneland s’attend à un match difficile

Leader et meilleure attaque de la Ligue 2, l’ASSE s’attend à un déplacement compliqué à Boulogne-sur-Mer. Eirik Horneland a prévenu ses joueurs sur la longue série d’invincibilité de l’équipe boulonnaise sur son terrain. « Ce sera un match difficile, contre une équipe qui n’a perdu que trois matchs à domicile sur les deux dernières années », a-t-il indiqué, tout en exigeant de l’humilité aux Verts.

Horneland compte sur la force offensive de son équipe

Le coach de l’AS Saint-Etienne se méfie certes de l’USBCO, mais il peut compter sur l’atout majeur de son équipe, à savoir son attaque de feu. « C’est une bonne chose d’avoir plusieurs options […]. On l’a vu grâce à Rodez, avec Irvin Cardona qui a été décisif après avoir remplacé, à la pause, Joshua Duffus, qui a également été buteur. C’est positif pour nous », a-t-il souligné.

ASSE : Duffus et Stassin très affûtés

Il faut rappeler que Cardona est déjà auteur de 2 buts, car il avait également été décisif face au stade Lavallois (3-3), lors de la 1re journée du championnat. Concernant Duffus et Stassin, « ils sont déjà affûtés malgré leur temps de jeu ménagé » se réjouit leur entraîneur. L’attaquant anglais avait disputé 45 minutes face au RAF, alors que son coéquipier belge avait joué les dix dernières minutes.

Boakye, le facteur X de l’AS Saint-Etienne

Auteur d’un début de saison canon, Augustine Boakye se présente aussi comme un atout offensif de l’ASSE. Il est crédité d’un but et 3 passes décisives en 2 matchs. « C’est un joueur qui a beaucoup travaillé cet été. En position d’ailier ou dans un rôle plus axial, il fait de très bonnes choses sur ce début de saison. Ses passes décisives […], c’est du haut niveau. C’est un joueur très intelligent, un véritable atout pour l’équipe », a félicité Eirik Horneland.

Pour rappel, Ben Old, Zuriko Davitashvili et la recrue Mahmoud Jaber ont aussi été buteurs. Précisons par ailleurs que cinq des six joueurs décisifs de l’AS Saint-Etienne sont des attaquants. Seul Jaber est un milieu de terrain.